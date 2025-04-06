Τα 5 ζώδια που θα περάσουν... ροζ εβδομάδα (7-13 Απριλίου)

Πέντε ζώδια ευνοούνται το διάστημα 7-13 Απριλίου καθώς ο ανάδρομος Ερμής και η ανάδρομη Αφροδίτη φεύγουν την εβδομάδα της ροζ πανσελήνου.

Ο ανάδρομος Ερμής που τόσο μας ταλαιπώρησε φεύγει στις 7 Απριλίου και θα βρεθεί απέναντι στους Ιχθείς ενώ στις 12 Απριλίου η ροζ σελήνη δίνει δύναμη σε κάθε manifestation που θα κάνουμε για την αγάπη και τα μεγάλα όνειρα.

Τα ζώδια με τα πιο δυνατά ωροσκόπια της εβδομάδας είναι:

Καρκίνος

Δοκίμασε κάτι νέο έστω και για μερικές ώρες ή μέρες. Θα ανοίξει η φαντασία σου και θα πάρεις κουράγιο για να ξαναφορτίσεις τη ζωή σου και να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Το τέλος της εβδομάδας θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικό λόγω της πανσελήνου. Αν είστε δεσμευμένοι είναι ευκαιρία να ανανεώσετε τους όρκους σας. Αν είστε single πάρτε όρκο απέναντι στον εαυτό σας και βάλτε στόχο να κυνηγήσετε το πιο σημαντικό σας όνειρο για την αισθηματική σας ζωή.

Σκορπιός

Αυτή η εβδομάδα έχει να κάνει με οτιδήποτε θα σας ενθουσιάσει και θα σας φέρει χαρά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σας δίνει την ευκαιρία να αναζητήσετε νέες πηγές ενθουσιασμού. Μία από αυτούς είναι ο έρωτας είτε διότι θα συναντήσετε ξαφνικά την αδελφή ψυχή σας είτε γιατί επιτέλους βγαίνετε από ένα τέλμα στη διαδικασία να θεραπευτείτε από τον έρωτα. Κρατήστε ημερολόγιο, γιατί θα τις θυμάστε μια ζωή τις στιγμές αυτές.

Ιχθείς

Υπέροχες ενέργειες συγκεντρώνονται στο κεφαλάκι σας που ούτε ο Κρόνος δεν θα μπορέσει να εμποδίσει να δεχτείτε, χαρίζοντάς σας αυτοπεποίθηση.

Πάρτε περισσότερες πρωτοβουλίες στους τομείς που σημαίνουν πολλά για εσάς είτε είναι του έρωτα, της οικογένειας ή της καριέρας.

Μια ανανέωση στο σπίτι σας είναι επίσης κάτι που θα σας απασχολήσει.

Κριός

Αυτή την εβδομάδα κυριολεκτικά θα βάλετε φωτιά και νερό στη ζωή σας προκειμένου να καταπλήξετε τους άλλους. Θα συνεργαστείτε με διαφορετικές προσωπικότητες για να πετύχετε ένα αποτέλεσμα που θα αφήσει τους άλλους με το στόμα ανοιχτό. Είναι ιδανική στιγμή να κάνετε manifestation για το τι θέλετε να κάνετε και να το πετύχετε.

Τοξότης

Εάν αυτή την εβδομάδα βρείτε την ισορροπία μεταξύ παλιού και νέου θα μεγαλουργήσετε. Η ανάδρομη Αφροδίτη ίσως δημιουργήσει προβλήματα με τους πρώην, ειδικά αυτούς που τους λείπει η θετική σας ενέργεια. Αφήστε τους στον πάγο μέχρι να περάσει αυτή η όψη. Μετά θα αρχίσει να ρέει η θετική ενέργεια της αγάπης.

