Παυλίνα Βουλγαράκη: Έκανε baby shower που θυμίζει τα παιδιά των λουλουδιών (με μία special καλεσμένη)

Με ένα baby shower που υμνούσε τη φύση και τη θετική ενέργεια θέλησε η Παυλίνα Βουλγαράκη να γιορτάσει τον επικείμενο ερχομό του παιδιού της.

Η καλλιτέχνιδα μάζεψε τους φίλους της αλλά και τα αδέλφια της και μαζί με τον αγαπημένο της γιόρτασαν τη Μητέρα Φύση και τον κύκλο της ζωής.

Μάλιστα είχε μια πολύ σπέσιαλ καλεσμένη, τη σύζυγο του Θανάση Ευθυμιάδη, Άννα Δημητρίεβιτς που έχει μια σημαντική πλέον ιδιότητα, αυτή του βοηθού μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

