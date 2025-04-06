Στην τελετή της στέψης του βασιλιά Κάρολου στο Αββαείο του Ουέστμινστερ, τον Μάιο του 2023, ο πρίγκιπας Χάρι ήταν μεν παρών αλλά καθόταν πιο πίσω από την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια, μόνος, χωρίς την Μέγκαν Μαρκλ.

Ο Χάρι καθόταν δίπλα στον Τζακ Μπρούκσμπανκ, σύζυγο της πριγκίπισσας Ευγενίας, με την οποία διατηρούσε ακόμα φιλική σχέση. Κάποια στιγμή, οι κάμερες τον κατέγραψαν να ψιθυρίζει κάτι στον Μπρουκσμανκ αλλά μέχρι πρόσφατα δεν είχε γίνει γνωστή η συνομιλία τους.

Prince Harry sits next to Jack Brooksbank, husband of Princess Eugenie, for his father's #coronation https://t.co/UjObJnhUV0 pic.twitter.com/fxQI57aSuX — ITV News (@itvnews) May 6, 2023

Ο αναγνώστης χειλιών Τζέρεμι Φρίμαν αποκάλυψε τώρα το περιεχόμενο του διαλόγου, που δείχνει την απογοήτευση που ένιωθε τότε ο πρίγκιπας Χάρι για τις κάκιστες σχέσεις με την βασιλική του οικογένεια.

«Έχω βαρεθεί τον τρόπο που μου φέρονται» φέρεται να είπε ο 40χρονος δούκας του Σάσεξ, σύμφωνα με τη Sun και το Page Six. «Δεν είναι μια ιδανική κατάσταση».

Ο Μπρούκσμπανκ απάντησε: «Δεν είναι η ήσυχη ζωή, έτσι δεν είναι;».

Αν και δεν φαίνεται στο απόσπασμα, ο Φρίμαν ισχυρίζεται ότι ο Χάρι κούνησε το κεφάλι του και είπε: «Δεν τους νοιάζει».

«Δεν έχω χρόνο γι’ αυτό», ανταπάντησε ο Μπρούκσμπανκ. «Όχι αν έχει τελειώσει…». Στη συνέχεια, ο Χάρι τον διέκοψε για να προσθέσει: «Είναι ένα ενδεχόμενο».

Αν και ο Χάρι δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε κάποιον, πιστεύεται ότι μιλούσε για τη συνεχιζόμενη ρήξη με τον πατέρα του, Κάρολο, και τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Ενα τέταρτο μετά την λήξη της τελετής, ο Χάρι επιβιβάστηκε σε μια BMW και οδηγήθηκε στο αεροδρόμιο του Χίθροου, υπό τη συνοδεία της αστυνομίας.

