Maya Jama: Χώρισε με τον Stormzy μετά από 10 χρόνια σχέσης και «τρελού έρωτα»

Η Maya Jama και ο Stormzy ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν. Η 29χρονη τηλεπαρουσιάστρια και ο 30χρονος ράπερ γνωρίστηκαν όταν ήταν 20 και 21 ετών και πέρασαν πέντε χρόνια μαζί από το 2014 έως το 2019.

Μετά από ένα χωρισμό, τα ξαναβρήκαν τον Αύγουστο του 2023, αλλά τώρα αποφάσισαν να μην είναι μαζί. Η Jama ανακοίνωσε την είδηση του χωρισμού τους στο Instagram, γράφοντας ότι τον τελευταίο χρόνο προσπάθησαν πολύ να είναι μαζί και να παλέψουν για τη σχέση τους, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Maya Jama and Stormzy have announced they are breaking up.



🔗 Read more https://t.co/gge4nhQx7v — Sky News (@SkyNews) July 17, 2024

«Γελούσαμε ενώ συντάσσαμε αυτό το κείμενο γιατί ποτέ, μα ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν σκεφτήκαμε ότι θα ήμασταν το ζευγάρι που θα ανακοίνωνε χωρισμό», έγραψε.

«Ερωτευτήκαμε παράφορα το 2014, χωρίσαμε το 2019 και στη συνέχεια περάσαμε πέντε χρόνια κάνοντας ελιγμούς στη ζωή μας χώρια. Αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2023 και το παλέψαμε με κάθε τρόπο, ωστόσο, δεν τα καταφέραμε», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.