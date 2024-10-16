Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ο Al Pacino έβγαινε με τη Diane Keaton όταν ανακάλυψε ότι ήταν απένταρος. Ο «Νονός» είχε σημειώσει τεράστια εμπορική επιτυχία, αλλά ο ηθοποιός πληρώθηκε μόλις 35.000 δολάρια για την ταινία.

«Όταν τελείωσα τα γυρίσματα του ''Νονού'', ήμουν απένταρος, όχι ότι είχα ποτέ χρήματα, αλλά τώρα χρωστούσα χρήματα», γράφει ο ίδιος στο βιβλίο του. «Ο μάνατζερ και οι ατζέντηδες πήραν το μερίδιό τους από τον μισθό μου, ενώ εγώ έπρεπε να ζω με τη στήριξη της Jill Clayburgh».

Επίσης, ο ηθοποιός δεν εργαζόταν πολύ εκείνη την περίοδο, συμμετείχε μόνο σε πέντε ταινίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. «Είχα περίπου ενενήντα χιλιάρικα στην τράπεζα και αυτό ήταν όλο», γράφει ο 84χρονος ηθοποιός στα νέα του απομνημονεύματα, «Sonny Boy».

«Είχα το σπίτι μου στην εξοχή, το οποίο δεν ήθελα να εγκαταλείψω. Ξόδευα και δεν κέρδιζα. Έδινα αλλά δεν έφερνα χρήματα». Και συνεχίζει: «Θα μπορούσα να πω ότι με εκμεταλλεύτηκαν. Θα μπορούσα να κατηγορήσω τους λογιστές μου. Θα μπορούσα να κατηγορήσω τη μάνατζέρ μου, Mary Bregman. Θα μπορούσα να κατηγορήσω τον εαυτό μου, αλλά τότε θα έπρεπε να αναλάβω και την ευθύνη για τις δικές μου πράξεις».

Ο ηθοποιός είναι ιδιαίτερα ειλικρινής για τη σχέση του με τα χρήματα. «Δεν καταλάβαινα πώς λειτουργούν τα χρήματα», παραδέχεται, «όπως δεν καταλάβαινα και πώς λειτουργεί μια καριέρα. Ήταν μια γλώσσα που απλά δεν μιλούσα».

Η Κίτον ενθάρρυνε τον Πατσίνο να αρχίσει να παίζει ξανά σε ταινίες και το πρώτο του πρότζεκτ ήταν το «Sea of Love». Το αστυνομικό θρίλερ του 1989 με πρωταγωνίστρια την Ellen Barkin γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τους κριτικούς. Ήταν, επίσης, η πρώτη ταινία του Πατσίνο μετά το «Revolution» του 1985. Ούτε από αυτή την ταινία κέρδισε πολλά χρήματα.

Ο Ιταλοαμερικανός Alfredo James Pacino, γεννήθηκε το 1940 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Το χαϊδευτικό του ήταν «Sonny Boy», όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του. Το Sonny Boy ήταν ο τίτλος ενός τραγουδιού του ηθοποιού και τραγουδιστή Al Jolson, που ο Pacino μιμούνταν όταν ήταν τριών ετών. Οι γονείς του χώρισαν, ο πατέρας του έφυγε για την Καλιφόρνια και ο μικρός Αλ μετακόμισε με τη μητέρα του Rose, στο σπίτι των γονιών της, στο Μπρονξ.

Ο παππούς του, που ήταν Ιταλός με καταγωγή από το χωριό Κορλεόνε της Σικελίας, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο μεγάλωμά του και μαζί με τη μητέρα του, που τον πήγαινε συχνά στον κινηματογράφο, υποστήριξαν με θέρμη την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και, όπως έχει πει ο ίδιος, η μητέρα του δεν έζησε για να βιώσει την αναγνώρισή του, για την οποία θα ήταν πολύ χαρούμενη... Ο 84χρονος ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Roman, με την παραγωγό Noor Alfallah. Είναι, επίσης, πατέρας της Julie, 34 ετών, την οποία έχει αποκτήσει με τη Jan Tarrant, και των διδύμων Anton και Olivia, 23 ετών, με την ηθοποιό Beverly D'Angelo.

Ο Αλ Πατσίνο σύντομα δέχτηκε πρόταση να επαναλάβει τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός» και παρόλο που είχε δυσκολευτεί για τον συγκεκριμένο ρόλο, τα χρήματα έπαιξαν κι εδώ τον ρόλο τους. «Ήμουν απένταρος. Ο Francis Ford Coppola, ο σκηνοθέτης, ήταν απένταρος. Και οι δύο χρειαζόμασταν το ψωμί», γράφει ο ίδιος.

Ο πρωταγωνιστής του «Serpico» απαριθμεί μερικά από τα έξοδά του: πλήρωνε για 16 αυτοκίνητα, 23 κινητά τηλέφωνα και έναν κηπουρό που έπαιρνε 400.000 δολάρια τον χρόνο!

«Δεν υπέγραφα καν τις δικές μου επιταγές. Ο λογιστής τις υπέγραφε και εγώ τις άφηνα να περνούν. Δεν κοίταζα και δεν μου έλεγε πόσα χρήματα είχα ή πού πήγαιναν και δεν παρακολουθούσα ποιος έπαιρνε τι». Τέλος, ο ηθοποιός εξομολογείται ότι ορισμένα από τα μεταγενέστερα έργα του έγιναν καθαρά για τα χρήματα και δεν ήταν πολύ καλά.

«''Jack and Jill'' ήταν η πρώτη ταινία που έκανα, αφού έχασα τα χρήματά μου. Για να είμαι ειλικρινής, την έκανα επειδή δεν είχα τίποτα άλλο. Με ήθελε ο Adam Sandler και με πλήρωσαν πολλά γι' αυτό... Αγαπώ τον Adam, ήταν υπέροχο να δουλεύω μαζί του και έχει γίνει καλός φίλος».

Τώρα που μεγάλωσε, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός τονίζει ότι πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά τι θα κάνει με την περιουσία του. «Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρω συμβουλές από ανθρώπους που είναι πολύ πιο έξυπνοι από μένα».

