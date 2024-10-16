Η Christina Aguilera είχε ένα μικρό και σέξι ατύχημα, κάτι, όμως, που ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Η τραγουδίστρια, χωρίς να το θέλει -δεν παίρνουμε και όρκο- έδειξε το στήθος της, ενώ προσπαθούσε να μιμηθεί τη Marilyn Monroe.

Η 43χρονη τραγουδίστρια του «Genie In a Bottle» ξεσήκωσε τους θαυμαστές της με το νέο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024. Η καλλιτέχνιδα που βρίσκεται στην κορυφή των charts -η οποία έχει χάσει πολλά κιλά τον τελευταίο χρόνο- δεν φάνηκε να ενοχλείται από το γεγονός ότι έδειξε το σώμα της. Το φόρεμα της, ωστόσο, είναι εντυπωσιακό.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Christina δήλωσε ότι είναι απογοητευμένη από τη φήμη. Η ποπ σταρ είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο από τα εφηβικά της χρόνια, αλλά, σχεδόν, τρεις δεκαετίες μετά την έναρξη της μουσικής της καριέρας επέμεινε ότι η φήμη «δεν ήταν ποτέ ο στόχος» και ότι το μόνο που θέλει είναι να μοιράζεται «αγάπη και δημιουργικότητα» με τη δουλειά της.

Η ίδια είπε στο περιοδικό «Paper»: «Έχω πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ για τον εαυτό μου. Στο τέλος της ημέρας, δεν παίρνω τον εαυτό μου και τη φήμη τόσο σοβαρά. Το κάνω για την αγάπη και τη δημιουργικότητα και για το πώς μπορώ να συνδεθώ με τον κόσμο και να περάσω μηνύματα. Η φήμη και το να γίνω γνωστή δεν ήταν ποτέ ο στόχος μου. Όλοι θέλουν κάτι από σένα», ανέφερε με νόημα η Christina Aguilera.

Η τραγουδίστρια του «Beautiful» εμφανίστηκε στο «The Mickey Mouse Club» στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μαζί με τη Britney Spears και τον Justin Timberlake, πριν ξεκινήσει την ποπ καριέρα της με το «Genie in a Bottle» το 1999. Η Christina, η οποία έχει τον Max, 16 ετών, με τον πρώην σύζυγό της, Jordan Bratman, και τη Summer, 10 ετών, με τον αρραβωνιαστικό της, Matt Ruttler, πρόσθεσε: «Έμαθα πολύ νωρίς ότι είναι αδύνατο να προσπαθείς για την απόλυτη τελειότητα και να ικανοποιείς κάθε άτομο και με κάθε τρόπο. Είμαι τελειομανής, αλλά στις ζωντανές εμφανίσεις υπάρχουν και τα απρόβλεπτα».

