Al Pacino: Είναι ένα μικρό «θαύμα» που έγινα μπαμπάς στην ηλικία των 84 ετών

Ο Αλ Πατσίνο απολαμβάνει το γεγονός ότι έγινε ξανά μπαμπάς σε μεγάλη ηλικία. Ο 84χρονος ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Roman, με την παραγωγό Noor Alfallah, και μίλησε στο «People» για το πώς είναι και νιώθει με τον γιο του. «Είναι τόσο υπέροχο να έχεις παιδιά», δήλωσε ο 84χρονος πατέρας τεσσάρων παιδιών.

«Μου άρεσε πολύ», είπε ο Πατσίνο. «Με άλλαξε, αν θέλετε να το πείτε, προς το καλύτερο. Μου άλλαξε τη ζωή. Και η ιδέα ότι δίνεις την προσοχή σου σε άλλους ανθρώπους που τυχαίνει να είναι τα παιδιά σου... εκεί είναι η αγάπη».

Ο Al Pacino είναι, επίσης, πατέρας της Julie, 34 ετών, την οποία έχει αποκτήσει με τη Jan Tarrant, και των διδύμων Anton και Olivia, 23 ετών, με την ηθοποιό Beverly D'Angelo.

Ο πρωταγωνιστής του «Νονού» προβληματίστηκε για το πώς είναι να έχεις ένα νέο μωρό σε τόσο μεγάλη ηλικία. «Λοιπόν, είναι πάντα το ίδιο. Είναι πάντα το ίδιο», είπε. «Είναι ένα μικρό θαύμα. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω».

Ο Πατσίνο έχει γράψει νέα απομνημονεύματα με τίτλο «Sonny Boy». Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους «New York Times» δήλωσε ότι η γέννηση του μικρότερου παιδιού του ήταν μέρος της έμπνευσής του για να γράψει το βιβλίο. «Αυτός είναι ένας από τους λόγους, φυσικά», επισήμανε ο ηθοποιός. Το «Sonny Boy» θα κυκλοφορήσει στις 15 Οκτωβρίου.

«Έγραψα το Sonny Boy για να εκφράσω αυτά που έχω δει και έχω ζήσει στη ζωή μου», είπε ο ηθοποιός. «Ήταν μια απίστευτα προσωπική και αποκαλυπτική εμπειρία το να αναλογιστώ αυτό το ταξίδι, τι μου επέτρεψε η υποκριτική να κάνω και τους κόσμους που μου άνοιξε». Το βιβλίο αναλύει τη θρυλική καριέρα του, από τις μέρες του στο θέατρο της Νέας Υόρκης μέχρι τους πιο διάσημους ρόλους και συνεργασίες του και υπογραμμίζει περαιτέρω το «πνεύμα της αγάπης και του σκοπού», όπως λέει ο ίδιος, που καθοδήγησαν την πορεία του. Ο ηθοποιός γράφει για τα παιδικά του χρόνια στο Μπρονξ, καθώς και για τις πρώιμες καλλιτεχνικές του κλίσεις.

Ο Ιταλοαμερικανός Alfredo James Pacino, γεννήθηκε το 1940 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Το χαϊδευτικό του ήταν «Sonny Boy», όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του. Το Sonny Boy ήταν ο τίτλος ενός τραγουδιού του ηθοποιού και τραγουδιστή Al Jolson, που ο Pacino μιμούνταν όταν ήταν τριών ετών. Οι γονείς του χώρισαν, ο πατέρας του έφυγε για την Καλιφόρνια και ο μικρός Αλ μετακόμισε με τη μητέρα του Rose, στο σπίτι των γονιών της, στο Μπρονξ.

Ο παππούς του, που ήταν Ιταλός με καταγωγή από το χωριό Κορλεόνε της Σικελίας, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο μεγάλωμά του και μαζί με τη μητέρα του, που τον πήγαινε συχνά στον κινηματογράφο, υποστήριξαν με θέρμη την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και, όπως έχει πει ο ίδιος, η μητέρα του δεν έζησε για να βιώσει την αναγνώρισή του, για την οποία θα ήταν πολύ χαρούμενη...

