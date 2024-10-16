Η Heidi Klum και η κόρη της Leni έχουν δεχθεί αντιδράσεις και δεκάδες σχόλια, επειδή πόζαραν ξανά σε καμπάνια εσωρούχων. Τα δύο μοντέλα φορούσαν διάφορα σετ εσωρούχων, ενώ χαμογελούσαν για την προώθηση της συλλογής Φθινόπωρο-Χειμώνας γνωστής εταιρείας εσωρούχων. Μάλιστα, οι σέξι φωτογραφίες τους δημοσιεύτηκαν στο Instagram, αλλά δεν ενθουσιάστηκαν όλοι οι χρήστες.

Η 51χρονη Heidi Klum και η 20χρονη Leni συμμετέχουν και σε ένα βίντεο, επιδεικνύοντας τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους, φορώντας τα δαντελένια εσώρουχά τους.

«Δαντέλα που κολακεύει, υποστήριξη που ενδυναμώνει - Από γενιά σε γενιά, το #intimissimi γιορτάζει κάθε πτυχή της θηλυκότητας», έγραψε η εταιρεία στην ανάρτησή της.

Η κόρη της Heidi Klum, Leni, δημοσίευσε φωτογραφίες από τη φωτογράφιση και στον λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα σας δείξω περισσότερα από αυτή την τέλεια συλλογή... Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά!».

Η Heidi έχει εδώ και καιρό απενεργοποιήσει τα σχόλια στις αναρτήσεις της στο Instagram, αλλά τόσο η Leni όσο και η εταιρεία εσωρούχων δέχτηκαν κριτική για τη συγκεκριμένη καμπάνια και φωτογράφιση.

«Αυτό είναι πραγματικά περίεργο και ακατάλληλο… Μητέρα και κόρη βιντεοσκοπούν η μία την άλλη με εσώρουχα! Τι είναι αυτό;», αναρωτήθηκαν πολλοί χρήστες. «Τι είδους διαφήμιση είναι αυτή;», σχολίασε κάποιος άλλος, προσθέτοντας: «Πολύ περίεργο να το κάνεις αυτό με τη μαμά σου».

Ωστόσο, υπήρχαν και πολλοί που υπερασπίστηκαν τη Heidi και τη Leni και υποστήριξαν ότι απλά έδειχναν τη στενή τους σχέση με το να εργάζονται μαζί. «Απλά, κάνουν τη δουλειά τους. Δεν φιλιούνται. Είναι πανέμορφες. Μήπως, τελικά, ορισμένοι βλέπουν το γυναικείο σώμα και τα εσώρουχα και σκέφτονται πονηρά; Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο εδώ, απλώς τέχνη», έγραψαν πολλοί θαυμαστές τους.

Η Heidi και η Leni έχουν συνεργαστεί με την ιταλική εταιρεία εσωρούχων αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια όπως τον περασμένο Οκτώβριο και Νοέμβριο για μια εορταστική καμπάνια.

