Η Τζένιφερ Άνιστον αποδεικνύει εδώ και δεκαετίες ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στα 56 της χρόνια, η σταρ από την αγαπημένη μας σειρά «Φιλαράκια» διατηρεί μια εντυπωσιακά γυμνασμένη σιλουέτα, που θα ζήλευαν ακόμα και 20άρες. Τα μυστικά της αποκαλύπτει η προσωπική της γυμνάστρια, Ντάνι Κόλμαν, η οποία συνεργάζεται στενά με την ηθοποιό εδώ και χρόνια.

«Η άσκηση είναι πάντα προτεραιότητα»

Μιλώντας στην «Daily Mail», η Ντάνι Κόλμαν περιέγραψε την Τζένιφερ Άνιστον ως έναν άνθρωπο με εξαιρετική διάθεση και χιούμορ, ακόμα και στις πιο απαιτητικές προπονήσεις. Οι προπονήσεις τους συνοδεύονται συχνά από δυνατή ποπ μουσική και πολλά αστεία.

«Ανεξάρτητα από το πόσο φορτωμένο είναι το πρόγραμμά της ή πού βρίσκεται, η Τζεν πάντα δίνει αξία στην άσκηση», τόνισε η Κόλμαν. «Ξέρει ότι ακόμα και λίγη κίνηση κάθε μέρα είναι καλύτερη από το τίποτα».

Η Άνιστον επιλέγει προπονήσεις για όλο το σώμα. Η ίδια η γυμνάστριά της την έχει χαρακτηρίσει «σούπερ γυναίκα», όχι μόνο για τη φυσική της κατάσταση, αλλά και για τη συνέπειά της. Όπως αποκάλυψε η Κόλμαν, αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο στην Τζένιφερ είναι η εργασιακή της ηθική, η οποία συνδυάζεται με χιούμορ και ταπεινοφροσύνη. «Λατρεύει τις προκλητικές προπονήσεις. Αυτό που ξεπερνά τη δύναμή της είναι το πόσο γήινη και αστεία παραμένει», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα και εκείνη… δεν έχει πάντα όρεξη

Παρά την πειθαρχία της, η Τζένιφερ Άνιστον δεν είναι άτρωτη. Υπάρχουν μέρες που απλώς δεν έχει διάθεση να γυμναστεί, κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Αυτός ήταν και ο λόγος που η εταιρεία γυμναστικής PVOLVE, με την οποία συνεργάζεται, λάνσαρε τη νέα καμπάνια για τις αρχές του 2026 με τίτλο «Αξίζει κάθε φορά». Το μήνυμα είναι απλό: ακόμα κι αν ξεκινήσεις χωρίς όρεξη, στο τέλος θα νιώθεις καλύτερα που το έκανες.

Η συνεργασία της Άνιστον με την Ντάνι Κόλμαν ξεκίνησε περίπου το 2020. Αρχικά, παρακολουθούσε βίντεο προπονήσεων και στη συνέχεια ζήτησε προσωπική προπόνηση στο σπίτι της. «Η πρώτη μου εντύπωση ήταν μαγική», θυμάται η Κόλμαν. «Εργατική, ευγενική και απίστευτα αστεία». Ιδιαίτερη εντύπωση της έκαναν και τα σκυλιά της Άνιστον, που βρίσκονταν πάντα δίπλα της στις διατάσεις.

Διατροφικές ατασθαλίες χωρίς ενοχές



Η Τζένιφερ Άνιστον δεν στερείται το φαγητό. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People», αποκάλυψε ότι στο νέο της βιβλίο μαγειρικής περιλαμβάνονται πολλά «φαγητά παρηγοριάς». Στις ατασθαλίες της περιλαμβάνονται βραδιές με πίτσα, μπέργκερ ή μεξικάνικο φαγητό, ενώ λατρεύει και τα δείπνα με φίλες, συνοδεία ενός dirty martini.

Σύμφωνα με το «US Weekly», η διατροφή της Άνιστον είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, με ισορροπημένη ποσότητα υδατανθράκων. Παράλληλα, κάνει διαλογισμό και απολαμβάνει μεγάλες πεζοπορίες με τα σκυλιά της. Η ίδια φέρεται να μην ανησυχεί για τη γήρανση, ούτε να ενδιαφέρεται για αισθητικές επεμβάσεις. <

Πηγή: skai.gr

