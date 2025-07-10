Τζένιφερ Άνιστον: Κορμάρα στα 56 της - Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί σε νέα καμπάνια και μας δείχνει το γυμνασμένο κορμί της

Η Τζένιφερ Άνιστον εξασφάλισε ότι όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της, καθώς πόζαρε με ένα μαύρο κορμάκι για μια νέα διαφημιστική καμπάνια. Η 56χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends», η οποία διαθέτει ένα από πιο γυμνασμένα κορμιά του Χόλιγουντ, συμμετείχε σε νέα καμπάνια για τη μάρκα γυμναστικής Pvolve. Στις φωτογραφίες, η ηθοποιός έδειχνε άκρως εντυπωσιακή, καθώς χειριζόταν τα όργανα γυμναστικής για να προωθήσει την προπόνηση Pvolve, σχεδιασμένη από γυναίκες για γυναίκες.

Η Pvolve συνεργάστηκε με τη διάσημη ηθοποιό για να ενημερωθούν οι γυναίκες σχετικά με τη σημασία της προπόνησης με αντιστάσεις και μάλιστα η ιδέα της καμπάνιας ήταν δική της. Η Τζένιφερ Άνιστον είπε ότι η συγκεκριμένη γυμναστική την έκανε «πιο δυνατή από ποτέ» και ενθαρρύνει τους άλλους να βρουν μια προπόνηση που τους αρέσει, ανεξάρτητα από τη φυσική τους κατάσταση ή την ηλικία τους.

Jennifer Aniston, 56, flaunts her toned physique in a plunging black bodysuit as she sizzles in new ad campaign https://t.co/ZukAzNnaNf — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 10, 2025

Μιλώντας για την καμπάνια, δήλωσε: «Η κίνηση του σώματός μου ήταν πάντα σημαντική για μένα, και όπως γνωρίζουμε πλέον από τα δεδομένα, η προπόνηση δύναμης είναι υψίστης σημασίας για να παραμείνουμε υγιείς και δραστήριοι καθώς μεγαλώνουμε. Μετά από προπόνηση με την Pvolve, για σχεδόν τέσσερα χρόνια, έμαθα ότι υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις φυσικές αλλαγές που βιώνει το σώμα μας».

Η Julie Cartwright, πρόεδρος της Pvolve, δήλωσε: «Η μέθοδός μας έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες των γυναικών, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν ορμονικές αλλαγές και μεταβάσεις στη ζωή τους που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στη γυμναστική, με έμφαση στην οικοδόμηση διαρκούς δύναμης».

