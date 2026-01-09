Αγνώριστη εμφανίστηκε η Τζίτζι Χαντίντ έπειτα από μια τολμηρή αλλαγή στην εμφάνισή της, αφήνοντας πίσω το χαρακτηριστικό ξανθό που τη συνόδευε για χρόνια. Το 30χρονο σούπερ μόντελ αποφάσισε να κόψει και να βάψει τα μαλλιά της, όπως αποκαλύπτει φωτογραφία που μοιράστηκε ο αγαπημένος της κομμωτής, Δημήτρης Γιαννέτος. Στη σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, η Τζίτζι ποζάρει με ελαφρώς βρεγμένα, κατάμαυρα μαλλιά, κομμένα σε καρέ μέχρι το πηγούνι.

Η αλλαγή έγινε στο πλαίσιο νέας φωτογράφισης για τη Maybelline, της οποίας η Τζίτζι Χαντίντ αποτελεί εδώ και χρόνια πρέσβειρα. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννέτος στη λεζάντα, πρόκειται για ένα «ματ μαύρο μίνι καρέ», μια επιλογή που σηματοδοτεί το ξεκίνημα της νέας χρονιάς με ανανεωμένη διάθεση.

Η μεταμόρφωση αυτή έρχεται λίγους μήνες μετά την αντίστοιχη αλλαγή της μικρότερης αδελφής της, Μπέλα Χαντίντ, η οποία επέστρεψε στο φυσικό της ξανθό, εγκαταλείποντας το χαρακτηριστικό καστανό της. Όταν οι δύο αδελφές έκαναν τα πρώτα τους βήματα στη μόδα, είχαν ξεχωρίσει ακριβώς για τις αντιθέσεις στην εμφάνιση και την αισθητική τους.

Στις νέες φωτογραφίες, η Τζίτζι Χαντίντ παρουσιάζει μια πιο τολμηρή και σκοτεινή εκδοχή του εαυτού της, μακριά από το «κορίτσι της διπλανής πόρτας» που έχουμε συνηθίσει. Η εντυπωσιακή αλλαγή στην εμφάνισή της έρχεται εν μέσω φημών που θέλουν τον σύντροφό της, τον ηθοποιό Μπράντλεϊ Κούπερ, να ετοιμάζεται να της κάνει πρόταση γάμου. Το ζευγάρι συνδέθηκε ρομαντικά για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθη σε δείπνο στη Νέα Υόρκη.

Παρότι κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, πηγές αναφέρουν ότι με τον καιρό έχουν έρθει πολύ κοντά, τόσο μεταξύ τους όσο και με τα παιδιά τους. Η Τζίτζι Χαντίντ έχει μια πεντάχρονη κόρη, την Κάι, από τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της και πρώην μέλος των One Direction, Ζέιν Μάλικ, με τον οποίο χώρισε τον Οκτώβριο του 2021 μετά από σχεδόν έξι χρόνια σχέσης.

Από την πλευρά του, ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει μια κόρη, τη Λία Ντε Σεν, σχεδόν εννέα ετών, από τη σχέση του με το επίσης σούπερ μόντελ Ιρίνα Σάικ, με την οποία ήταν μαζί από το 2015 έως το 2019.

Πηγή: skai.gr

