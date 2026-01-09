Το πρωινό τελετουργικό της Ντέμι Μουρ με τον Μπρους Γουίλις που κράτησε για χρόνια

Η Ντέμι Μουρ άνοιξε ένα βαθιά προσωπικό κεφάλαιο από τη ζωή της, μιλώντας για τα πρώτα της χρόνια με τον Μπρους Γουίλις, όχι μέσα από βαρύγδουπες δηλώσεις, αλλά μέσα από μια απλή, τρυφερή συνήθεια που σημάδεψε την καθημερινότητά τους.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με την Κέιτ Χάντσον, σε ειδική προβολή της ταινίας «Song Sung Blue», στο Soho House στο Λος Άντζελες, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, η 63χρονη πρωταγωνίστρια αποκάλυψε πόσο έντονα συνδέθηκε συναισθηματικά με την ταινία και γιατί. «Είναι κάτι λίγο προσωπικό», παραδέχτηκε η Μουρ, απευθυνόμενη στην 46χρονη Χάντσον. «Αλλά ο Μπρους είχε πάντα κάθε εβδομάδα την Ημέρα του Neil Diamond».

Ο Γουίλις, με τον οποίο η Μουρ ήταν παντρεμένη από το 1987 έως το 2000, είχε την ιδιαίτερη συνήθεια να αφιερώνει ολόκληρες ημέρες στη μουσική του Neil Diamond, παίζοντας τα τραγούδια του στη διαπασών. «Τον ρωτούσα: “Τι συμβαίνει;” και εκείνος απαντούσε: “Όχι, είναι η Ημέρα του Neil Diamond”», θυμάται γελώντας η ηθοποιός.

Μια αγάπη που συνεχίστηκε μέσα από τη φιλία

Το πρώην ζευγάρι απέκτησε τρεις κόρες, τη Rumer, τη Scout και την Tallulah και, παρά το διαζύγιο, διατήρησε όλα αυτά τα χρόνια έναν σπάνιο δεσμό σεβασμού και ουσιαστικής συντροφικότητας. «Αγαπώ ακόμα τη Ντέμι. Είμαστε πολύ κοντά», είχε δηλώσει ο διάσημος ηθοποιός στο «Rolling Stone» το 2000, τονίζοντας πως η δέσμευσή τους απέναντι στα παιδιά τους ήταν και παραμένει δια βίου.

Ακόμη και μετά τον γάμο του με την Έμα Χέμινγκ Γουίλις το 2009, η Μουρ παρέμεινε ενεργό κομμάτι αυτής της «φυλής», όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε ο ίδιος ο ηθοποιός.

Η σκιά της ασθένειας και η δύναμη της μνήμης

Οι αναμνήσεις αυτές αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Μπρους Γουίλις έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή, έπειτα από τη διάγνωση με αφασία και μετωποκροταφική άνοια, μια ασθένεια που επηρεάζει την ομιλία, τη μνήμη και τη συμπεριφορά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μικρές ιστορίες όπως η «Ημέρα του Neil Diamond» λειτουργούν σχεδόν σαν πολύτιμα θραύσματα μνήμης, υπενθυμίσεις του ανθρώπου πίσω από τον σταρ του «Die Hard» και του «Sixth Sense».

Η ταινία «Song Sung Blue», εμπνευσμένη από το ομώνυμο τραγούδι του Neil Diamond του 1972, αφηγείται την ιστορία ενός πραγματικού ζευγαριού που «ένωσε» τη ζωή του μέσα από τη μουσική. Για τη Μουρ, όμως, ήταν κάτι παραπάνω από κινηματογράφος. «Η γενναιοδωρία αυτής της ταινίας, η ερμηνεία σου, του Χιου, αλλά και των παιδιών, μου φάνηκαν εξαιρετικές», είπε συγκινημένη στην Κέιτ Χάντσον. Ίσως γιατί, όπως και στη δική της ζωή, η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν χάνεται. Απλώς, αλλάζει μορφή.

Πηγή: skai.gr

