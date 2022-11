Για αρκετές ώρες το hashtag #RIPJimmyFallon εμαφνιζόταν στα τρεντ του Twitter, προκαλώντας αναστάτωση σε όσους το έβλεπαν: Πέθανε ο Τζίμι Φάλον;

Ο διάσημος παρουσιαστής του The Tonight Show, προφανώς ενοχλημένος και ο ίδιος από την κακόγουστη φάρσα, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από το πλέον κατάλληλο πρόσωπο – τον νέο ιδιοκτήτη του Twitter.

Ο Φάλον έστειλε τουίτ στον Ιλον Μασκ με το επίμαχο hashtag και τον ρώτησε «μπορείς να το διορθώσεις;».

Ο Μασκ απορημένος του απάντησε: «τι να διορθώσω;».

Λίγο αργότερα, για να μαζέψει την γκάφα, ο Μασκ το «έριξε στην πλάκα» τουιτάροντας: «Ένα δευτερόλεπτο, πώς ξέρουμε ότι δεν είσαι ένας εξωγήινος που προσποιείται τον Τζίμι; Πες κάτι που θα έλεγε μόνο ο αληθινός Τζίμι...».

Wait a second, how do we know you’re not an alien body snatcher pretending to be Jimmy!?



Say something that only the real Jimmy would say …