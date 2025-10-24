Πιτ-Τζολί σε πόλεμο: Οι δύο πρώην ετοιμάζονται να μετακομίσουν στο Λονδίνο

Είναι το Λονδίνο αρκετά μεγάλο για τον Μπραντ Πιτ και την Αντζελίνα Τζολί; Σύντομα θα το μάθουμε. Η εταιρεία παραγωγής του Πιτ, «Plan B», ανακοίνωσε τα σχέδιά της για επέκταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον 61χρονο ηθοποιό να ανοίγει γραφείο στο Λονδίνο, όπως αποκαλύπτει το «Radar».

Υπάρχει, όμως, ένα πρόβλημα: εδώ και χρόνια, η 50χρονη Αντζελίνα Τζολί έχει βάλει στόχο να μετακομίσει στο Λονδίνο. «Περίμενε απλώς να επιλυθούν τα ζητήματα του διαζυγίου και της επιμέλειας των παιδιών και να γίνουν 18 ετών ο Νοξ και η δίδυμη αδερφή του Βιβιέν», ανέφερε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. Τα δίδυμα θα γίνουν 18 ετών τον επόμενο Ιούλιο. Τώρα, ο Μπραντ και η Άντζι βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτός κι αν η Τζολί αναθεωρήσει τα σχέδιά της.

«Μπορεί να το κάνει», ισχυρίστηκε η πηγή, «γιατί το τελευταίο πράγμα που πιθανώς θέλει είναι να συναντήσει τον Μπραντ Πιτ. Ακόμα πονάει πολύ – δεν φαίνεται να μπορεί να ξεχάσει αυτό που της έκανε, ούτε να τον συγχωρήσει. Η ηθοποιός έψαξε πολλά άλλα μέρη στην Ευρώπη όταν σχεδίαζε τη μετακόμιση, οπότε μπορεί να καταλήξει οπουδήποτε».

Ωστόσο, αν ο Πιτ αποφασίσει να μετακομίσει στο Λονδίνο, μπορεί να μην είναι μόνος, καθώς αυτός και η φίλη του, Ινές ντε Ραμόν, συγκατοικούν επίσημα και έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν το μέλλον τους μαζί.

«Ο Μπραντ συμπεριλαμβάνει την Ινές σε όλα τα ταξιδιωτικά του σχέδια και όταν είναι στο σπίτι, απλά, χαλαρώνουν μαζί. Πραγματικά, μετατρέπουν το σπίτι τους σε ένα ζεστό και φιλόξενο μέρος», προσθέτει η πηγή. Άλλες πηγές ανέφεραν επίσης ότι ο Πιτ και η σύντροφός του είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ.

Η Αντζελίνα Τζολί περιέγραψε λεπτομερώς πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, σε μια νέα δικαστική αίτηση για τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη των πρώην συζύγων σχετικά με το οινοποιείο τους στη Γαλλία, το Château Miraval. «Υπήρξαν γεγονότα που με οδήγησαν στον χωρισμό μου από τον πρώην σύζυγό μου, συναισθηματικά δύσκολα για μένα και τα παιδιά μας», ισχυρίστηκε η Τζολί, η οποία έχει κατηγορήσει τον Πιτ για κακοποίηση στο παρελθόν.

«Κατά την υποβολή της αίτησης διαζυγίου, του άφησα τον έλεγχο (και την πλήρη κατοικία) των οικογενειακών μας σπιτιών στο Λος Άντζελες και στο Miraval, χωρίς αποζημίωση, ελπίζοντας ότι αυτό θα τον έκανε πιο ήρεμο στις σχέσεις του μαζί μου μετά από μια δύσκολη και τραυματική περίοδο. Μετά τον χωρισμό, άρχισα αμέσως να ψάχνω για ένα νέο σπίτι για μένα και τα παιδιά μας, αρχικά νοικιάζοντας ένα σπίτι, ενώ έψαχνα για μια πιο σταθερή λύση».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι αποταμιεύσεις της ήταν «δεσμευμένες στο Miraval» και ότι δεν είχε ζητήσει από τον ηθοποιό του «Fight Club» «διατροφή ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη», οπότε χρειαζόταν τα χρήματα από το οινοποιείο-κατοικία. «Ήμουν επίσης πολύ ανήσυχη για την υγεία των παιδιών μας και, ως εκ τούτου, για περίπου δύο χρόνια, αρνήθηκα να εργαστώ, ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ στη φροντίδα των παιδιών μας και στην ανάρρωσή τους», επισήμανε η Τζολί.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση που δεν μπορούσε καν να αγοράσει ένα σπίτι «εξ ολοκλήρου» για τον εαυτό της και τα παιδιά της στο Λος Άντζελες, οπότε ο Πιτ φέρεται να συμφώνησε να της δανείσει χρήματα «με τόκο».



