Η Αντζελίνα Τζολί περιέγραψε λεπτομερώς πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη το διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της, Μπραντ Πιτ, σε μια νέα δικαστική αίτηση για τη συνεχιζόμενη νομική διαμάχη των πρώην συζύγων σχετικά με το οινοποιείο τους στη Γαλλία, το Château Miraval.

Κάποτε, ανάμεσα στους αμπελώνες της Προβηγκίας, το Château Miraval δεν ήταν απλώς μια περιουσία. Ήταν ένα καταφύγιο, ένας τόπος όπου δυο άνθρωποι -η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ- έβαλαν ρίζες βαθύτερες κι από τα αμπέλια που αγκάλιαζαν τη γη. Εκεί, μέσα στα ροζ ηλιοβασιλέματα, είπαν το «ναι» το 2014, μπροστά στα παιδιά τους. Αλλά το Miraval, όπως κάθε σύμβολο έρωτα, έγινε τελικά καθρέφτης του τέλους. Η λέξη «Miraval», που κάποτε μύριζε καλοκαίρι και ροδοπέταλα, έγινε όρος δικογραφίας.

Η σταρ του κινηματογράφου μίλησε για τον χωρισμό τους, όπως προκύπτει από νέα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, σε απάντηση στο αίτημα του πρώην συζύγου της να παραδώσει ιδιωτικά μηνύματα σχετικά με τη διαμάχη τους για το οινοποιείο.

«Υπήρξαν γεγονότα που με οδήγησαν στον χωρισμό μου από τον πρώην σύζυγό μου, συναισθηματικά δύσκολα για μένα και τα παιδιά μας», ισχυρίστηκε η Τζολί, η οποία έχει κατηγορήσει τον Πιτ για κακοποίηση στο παρελθόν, σύμφωνα με την «Page Six».

«Κατά την υποβολή της αίτησης διαζυγίου, του άφησα τον έλεγχο (και την πλήρη κατοικία) των οικογενειακών μας σπιτιών στο Λος Άντζελες και στο Miraval, χωρίς αποζημίωση, ελπίζοντας ότι αυτό θα τον έκανε πιο ήρεμο στις σχέσεις του μαζί μου μετά από μια δύσκολη και τραυματική περίοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά η διάσημη ηθοποιός.

Η 50χρονη σταρ της ταινίας «Maria» ισχυρίστηκε επίσης ότι η ίδια και τα παιδιά της -ο 24χρονος Μάντοξ, ο 21χρονος Παξ, η 20χρονη Ζαχάρα, η 19χρονη Σίλο και τα 17χρονα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν- «δεν έχουν ξαναπατήσει το πόδι τους» στο Miraval, λόγω της «σύνδεσής του με τα οδυνηρά γεγονότα που οδήγησαν στο διαζύγιο».

«Μετά τον χωρισμό, άρχισα αμέσως να ψάχνω για ένα νέο σπίτι για μένα και τα παιδιά μας, αρχικά νοικιάζοντας ένα σπίτι, ενώ έψαχνα για μια πιο σταθερή λύση», πρόσθεσε.

Ο 61χρονος Πιτ μήνυσε την πρώην σύζυγό του για το μερίδιό της στην πολυτελή γαλλική ιδιοκτησία, καθώς ισχυρίζεται ότι πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία κρασιών Stoli Group χωρίς την άδειά του. Η Τζολί ισχυρίστηκε ότι δεν χρειαζόταν την άδειά του.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι αποταμιεύσεις της ήταν «δεσμευμένες στο Miraval» και ότι δεν είχε ζητήσει από τον ηθοποιό του «Fight Club» «διατροφή ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποστήριξη», οπότε χρειαζόταν τα χρήματα από το οινοποιείο-κατοικία. «Ήμουν επίσης πολύ ανήσυχη για την υγεία των παιδιών μας και, ως εκ τούτου, για περίπου δύο χρόνια, αρνήθηκα να εργαστώ, ώστε να μπορέσω να επικεντρωθώ στη φροντίδα των παιδιών μας και στην ανάρρωσή τους», επισήμανε η Τζολί.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση που δεν μπορούσε καν να αγοράσει ένα σπίτι «εξ ολοκλήρου» για τον εαυτό της και τα παιδιά της στο Λος Άντζελες, οπότε ο Πιτ φέρεται να συμφώνησε να της δανείσει χρήματα «με τόκο». Επίσης, η ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι στις αρχές του 2017 είχε συζητήσεις με τον πρώην σύζυγό της σχετικά με την πώληση του μεριδίου της στο Miraval, αλλά οι συζητήσεις ήταν «πάντα δύσκολες» για αυτήν λόγω των «βαθιών συναισθηματικών δεσμών» της με το οικογενειακό τους σπίτι και του «τρόπου με τον οποίο τελείωσε η σχέση τους», σύμφωνα με τα νέα έγγραφα.

«Το Miraval ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες επενδύσεις που κάναμε μαζί και ήταν το επίκεντρο της οικογενειακής μας ζωής», είπε. «Παντρευτήκαμε εκεί, πέρασα μέρος της εγκυμοσύνης μου εκεί και έφερα τα δίδυμα παιδιά μας από το νοσοκομείο στο σπίτι. Ήταν δύσκολο να αποχωριστώ τόσο ξαφνικά το σπίτι και τις αναμνήσεις μου και ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για τα παιδιά να διαταραχθεί τόσο πολύ η ζωή τους».

Η Αντζελίνα Τζολί ανέφερε, επίσης, στο δικαστήριο ότι ζητά 33.000 δολάρια από τον Πιτ για να καλύψει τα νομικά έξοδα που έπρεπε να πληρώσει για να απαντήσει στην αίτηση του αστέρα της «F1» να παραδώσει τα μηνύματά της.

Το Miraval δεν είναι απλώς μια γη και για τους δύο ηθοποιούς. Είναι μια ανάμνηση, ένα ποτήρι κρασί που έσπασε στο πάτωμα και που κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να επαναφέρει. Κι όταν το φως του απογεύματος πέφτει πάνω στα παλιά παράθυρα, ίσως εκεί, για μια στιγμή, η Τζολί και ο Πιτ να υπάρχουν ξανά μαζί, όχι ως αντίδικοι, αλλά ως δυο ψυχές που κάποτε πίστεψαν στην αιωνιότητα του καλοκαιριού…

