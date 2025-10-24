Μπρους Σπρίνγκστιν: Πώς ο διάσημος καλλιτέχνης φαίνεται τόσο καλά στα 76 του

Μόνο λίγες ντουλάπες ροκ σταρ αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου – απαλλαγμένες από αδέξιες τάσεις, κλισέ της μόδας και κακό στυλ. Ακόμα λιγότερες διατηρούν αυτό το χαρακτηριστικό σε μια καριέρα 50 ετών. Ένας από αυτούς είναι ο ίδιος ο «Boss», ο Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen).

Η βιογραφική ταινία «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» μας μεταφέρει πίσω στο φθινόπωρο του 1981, όταν ο 31χρονος Σπρίνγκστιν -μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδεία για το άλμπουμ του «The River»- αποσύρθηκε σε ένα μικρό σπίτι κοντά στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, στο Νιου Τζέρσεϊ, για να ηχογραφήσει το άλμπουμ του «Nebraska».

Το φιλμ ρίχνει φως στη ζωή και τη καριέρα του θρυλικού ροκ σταρ, με πρωταγωνιστή τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Κούπερ, επικεντρώνεται στη δημιουργία του εμβληματικού άλμπουμ «Nebraska», την περίοδο που ο τραγουδιστής, ένας νεαρός τότε καλλιτέχνης, πάλευε να συμφιλιώσει τις πιέσεις της επιτυχίας με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος του. Η ταινία προσεγγίζει επίσης την προβληματική σχέση με τον πατέρα του, έναν βετεράνο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που αντιμετώπιζε σοβαρά θέματα με τον αλκοολισμό και την ψυχική του υγεία.

Μεγάλο μέρος αυτού του συναισθήματος μεταφέρεται και μέσω της ενδυμασίας του καλλιτέχνη, με τζιν Levi’s, δερμάτινα μπουφάν με ανασηκωμένο γιακά, καρό πουκάμισα και γιλέκα. Η ενδυματολόγος της ταινίας, Kasia Walicka-Maimone, αποκάλυψε ότι πολλά από τα ρούχα που φοράει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τα δανείστηκαν από την ντουλάπα του Μπρους Σπρίνγκστιν.

Αν και 76 ετών, ο ροκ σταρ συνεχίζει να πραγματοποιεί παγκόσμιες περιοδείες. Νωρίτερα φέτος, ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη της καριέρας του, πουλώντας 4,9 εκατομμύρια εισιτήρια, σε περισσότερες από 100 συναυλίες σε όλο τον κόσμο και κερδίζοντας, σύμφωνα με τα διεθνή μέρα, 543 εκατομμύρια λίρες. Πώς το καταφέρνει αυτό, αναρωτιούνται πολλοί θαυμαστές του. «Σηκώνω λίγα βάρη για να διατηρώ τον τόνο μου. Μπορεί να ανεβαίνω στον διάδρομο. Περπατάω – δεν τρέχω πια», είπε στο Apple Music το 2021.

Ο Σπρίνγκστιν τρώει ένα γεύμα την ημέρα. Ο ίδιος δήλωσε στην εφημερίδα «The Times» το 2024: «Τρώω λίγα φρούτα το πρωί και κανονικό φαγητό το βράδυ. Αυτό με κρατάει αδύνατο και σε φόρμα. Δεν τρώω πολύ και δεν τρώω κακό φαγητό, εκτός από μία στο τόσο, όταν θέλω να διασκεδάσω λίγο. Η άσκηση είναι πάντα σημαντική, φυσικά, αλλά η διατροφή είναι το 90% του παιχνιδιού», πρόσθεσε.

