Φράνσις Φορντ Κόπολα: Πουλάει ρολόγια μετά την αποτυχία του «Megalopolis»

Ο θρυλικός σκηνοθέτης Φράνσις Φορντ Κόπολα έβαλε σε δημοπρασία επτά ρολόγια από την προσωπική του συλλογή, αφού η τελευταία του ταινία δεν είχε τα έσοδα που περίμενε.

Ο 86χρονος σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ, έβαλε σε δημοπρασία τα προσωπικά του αντικείμενα στον οίκο δημοπρασιών Phillips, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την πώληση στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπως γράφει το «People».

Francis Ford Coppola Selling $1M Watch, and 6 Other Valuable Timepieces After Megalopolis Bombs https://t.co/zW7PVWUWgu — People (@people) October 24, 2025

Η πώληση των αντικειμένων θα βοηθήσει τον Κόπολα να ανακτήσει μέρος των χρημάτων που έχασε από την ταινία «Megalopolis» του περασμένου έτους, η οποία κόστισε πάνω από 120 εκατομμύρια δολάρια και απέφερε μόνο 14,3 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Ο σκηνοθέτης επέλεξε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος το έργο του, αντί να συνεργαστεί με κάποιο στούντιο.

Μεταξύ των ρολογιών που θα διατεθούν σύντομα προς πώληση βρίσκεται ένα μοναδικό ρολόι που σχεδίασε ο Κόπολα σε συνεργασία με τον διάσημο ωρολογοποιό, François-Paul Journe, και κοστίζει ένα εκατομμύριο ευρώ.

«Θυμάμαι μια φορά πήρα 130 λευκές σελίδες και έβαλα τίτλο με έντονη γραμματοσειρά ανακοινώνοντας με τόλμη την ταινία "Megalopolis" του Φράνσις Φορντ Κόπολα», είχε αποκαλύψει ο ίδιος στο «Vanity Fair».

Εμπνευσμένο από το «Things to Come», του Xέρμπερτ Τζορτζ Γουέλς, το έπος του Κόπολα διαδραματίζεται σε μια μητρόπολη που μοιάζει με την πόλη της Νέας Υόρκης στον απόηχο μιας καταστροφής. Ο Άνταμ Ντράιβερ υποδύεται έναν ιδεαλιστή αρχιτέκτονα που θέλει να ξαναχτίσει την πόλη σε κάτι μεγαλύτερο από αυτό που ήταν. Ο Τζιανκάρλο Εσποσίτο είναι ο διεφθαρμένος δήμαρχος της πόλης που θέλει να κρατήσει τα πράγματα όπως ήταν.

«Δεν εργαζόμουν πραγματικά σε αυτό το σενάριο για 40 χρόνια, αλλά μάλλον συγκέντρωνα σημειώσεις και αποκόμματα για ένα λεύκωμα με πράγματα που έβρισκα ενδιαφέροντα για κάποιο μελλοντικό σενάριο, ή παραδείγματα πολιτικών κινουμένων σχεδίων ή διαφορετικών ιστορικών θεμάτων», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.