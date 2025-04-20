Πέτρος Πολυχρονίδης: Γύρισε από το Τόκιο εκστασιασμένος και είχε 1000 λόγους να επαινέσει την Ιαπωνία και τους κατοίκους της

Κυριολεκτικά εκστασιασμένος γύρισε από το Τόκιο της Ιαπωνίας ο Πέτρος Πολυχρονίδης και δεν έχει άδικο. Αρχικά η συγκυρία του ταξιδιού του ήταν μοναδική γιατί είχε την ευκαιρία όχι μόνο να απολαύσει την ιαπωνική σακούρα (περίοδος που ανθίζουν οι κερασιές) αλλά και να γίνει για λίγο σχολιαστής για λογαριασμό του ΑΝΤ1 του Γκραν Πριν της Formula 1 που φιλοξενήθηκε στη Σουζούκα. Μαζί του όπως πάντα η σύζυγός του, Κλαουντιάνα.

Ο παρουσιαστής του Τροχού της τύχης, του πιο επιτυχημένου και φέτος τηλεπαιχνιδιού, έκανε μια αναλυτική ανάρτηση -αποτίμηση του ταξιδιού του για να εξηγήσει τα αμέτρητα πράγματα που τον εντυπωσίασαν στο ταξίδι του στην Άπω Ανατολή.

«Tokyo. Η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου. Με 14εκ. κόσμο στο κέντρο της και 41εκ. πληθυσμό στην ευρύτερη περιοχή.

🇯🇵 Και ενώ περιμένει κανείς την απόλυτη ηχορύπανση, έρχεται το πρώτο και πιο ισχυρό σοκ! Η απίστευτη ησυχία. Λες και βρισκόμαστε σε γυρίσματα ταινίας και περιμένουν όλοι το σήμα του σκηνοθέτη.

🔇 Οι άνθρωποι μιλάνε χαμηλόφωνα μεταξύ τους. Τα αυτοκίνητα είναι 90% αθόρυβα ηλεκτρικά. Κόρνες, σφυρίγματα και άλλα συμβατά με τις μεγαλουπόλεις εδώ είναι πραγματικά απαγορευμένα. Όχι από τον νόμο. Από την κουλτούρα.

Το "σύμπαν" του Tokyo δεν μπορείς να το βρεις πουθενά αλλού στον κόσμο (ή τουλάχιστον όπου έχω ταξιδέψει εγώ). Θα έχετε ακούσει για την τεχνολογία… Όλα είναι αλήθεια. Αυτό που κάνει όμως την πόλη να ξεχωρίζει είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι της. Καθηλωτικά ευγενείς, παρότι ελάχιστοι μιλούν αγγλικά, σκίζονται να σε εξυπηρετήσουν ότι και αν τους ζητήσεις.

🚯 Καθαριότητα; Δεν θα βρεις ούτε οδοντογλυφίδα στο έδαφος παρότι δεν υπάρχει κάδος σκουπιδιών ούτε για δείγμα σε όλη την πόλη και είναι χρέος σου να κουβαλάς τα σκουπίδια σου μέχρι το σπίτι.

🍲 Φαγητό σε απίστευτη ποικιλία και ποιότητα. Αυτοκίνητα που θυμίζουν Minecraft και σπάνιο μποτιλιάρισμα. Διαμονές για κάθε τσέπη αλλά σχετικά στριμωχτά δωμάτια σχετικά με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Οι κάψουλες καλή και οικονομική εμπειρία αλλά όχι για ζευγάρια.

🧑🏻‍🎤 Η διασκέδαση και η κουλτούρα είναι βαθιά επηρεασμένη από την pop culture και τις K-pop και J-pop, σε σημείο που οι νέοι ξοδεύουν σε αυτά το μισό τους κομπόδεμα. Τα ντυσίματα είναι βγαλμένα από anime και κανείς δεν κοιτάει τον άλλο περίεργα για ότι επέλεξε να φορέσει.

🚾 Οι τουαλέτες τις Ιαπωνίας (σε κάθε μέρος όμως) θα έπρεπε να διδάσκονται σε σχολεία. Δεν χρειάζονται ούτε χαρτί πρακτικά. Το νερό κάνει όλη τη δουλειά. Μέχρι και θορύβους για να καλύπτουν τους δικούς μας θορύβους έχουν.

🚄 Για τα τρένα (bullet trains) και τις δημόσιες συγκοινωνίες καλύτερα να μη γράψω τίποτα. Ντρέπομαι.

💴 Όσο για το κόστος… ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Μπορεί κάποιος να τη βγάλει απίστευτα οικονομικά ή πολύ lux. Από εσάς εξαρτάται και την οικονομική σας δυνατότητα».

