Πέθανε ο διάσημος παραγωγός Σέιμουρ Στάιν που ανακάλυψε μεταξύ άλλων και τη Μαντόνα

Ο Στάιν έγινε γνωστός ως ο βασιλιάς της ποπ τη δεκαετία του '80 και συνέχισε να πετάει σε όλο τον κόσμο κυνηγώντας νέα ταλέντα μέχρι τα 70 του

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Σέιμουρ Στάιν, διάσημος παραγωγός που ξεκίνησε την καριέρα των Madonna, Talking Heads και Ramones και πρόβαλε τους Cure, Depeche Mode και Smiths στην Αμερική.

Ο Στάιν πέθανε το πρωί της Κυριακής στο Λος Άντζελες μετά από μακρά μάχη με τον καρκίνο, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της οικογένειας.

Ως συνιδρυτής της δισκογραφικής Sire Records, ο Stein «γέννησε» ταλέντα από την ποπ έως την πανκ έως και τη new wave μουσική σκηνή.

Ο Στάιν έγινε γνωστός ως ο βασιλιάς της ποπ τη δεκαετία του '80 και συνέχισε να πετάει σε όλο τον κόσμο κυνηγώντας νέα ταλέντα μέχρι τα 70 του.

Γεννημένος ως Seymour Steinbigle στο Μπρούκλιν το 1942, ο Στάιν μπήκε στη μουσική βιομηχανία σε ηλικία 13 ετών, γράφοντας κριτικές για το περιοδικό Billboard. Το 1961 έφυγε για να εργαστεί για τη δισκογραφική King Records, το σπίτι του James Brown και άλλων σημαντικών R&B και country ηθοποιών. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στη Νέα Υόρκη για να εργαστεί για την Red Bird Records μέχρι το 1966, όταν συνίδρυσε τη Sire Records με τον παραγωγό και τραγουδοποιό Richard Gottehrer στο Μανχάταν.



Ο Στάιν έψαχνε τα κλαμπ της Νέας Υόρκης για ταλέντα. Η Sire εξαγοράστηκε από τη Warner Bros το 1978. Τις επόμενες δύο δεκαετίες, η δισκογραφική υπέγραψε μια ποικίλη λίστα πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των Replacements, Echo & the Bunnymen, Madness, the Undertones, the Smiths και ο τραγουδιστής Morrissey, Brian Wilson, kd lang, Seal, Wilco, Ice-T, Lou Reed, Everything But the Girl, My Bloody Valentine και αυστραλιανή μπάντα the Saints.



Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του Stein ήταν η Madonna, η οποία υπέγραψε συμβόλαιο με τον Sire, αφού ο ίδιος άκουσε το demo της για το Everybody καθώς ανάρρωνε από εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, καλώντας την μάλιστα στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Ήταν όλη κουκλωμένη με φτηνά πανκ ρούχα, το είδος του παιδιού που δεν παρατηρούσες», έγραψε ο Στάιν στα απομνημονεύματά του το 2018 Siren Song: My Life in Music. «Δεν την ενδιέφερε καν να με ακούσει να εξηγώ πόσο μου άρεσε το demo της… δεν άργησε να κόψει όλη τη κουβέντα και να πάει κατευθείαν “στο ζουμί”. Με κοίταξε και είπε, “Και τώρα, δώσε μου τα χρήματα”. Κατά κανόνα, είμαι πάντα προσεκτικός με τους καλλιτέχνες που επιλέγω, αλλά η Madonna ήταν περισσότερο άντρας κι από τους τέσσερις άντρες στο δωμάτιο μαζί. “Κοίτα, απλώς πες μου τι πρέπει να κάνω για να πετύχω μια δυνατή δισκογραφική δουλειά σε αυτή την πόλη!”, μου είπε και εγώ την καθησύχασα λέγοντάς της: “Μην ανησυχείς, έχεις συμφωνία”».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.