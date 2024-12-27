Λογαριασμός
Ο χορός της Πάρις Χίλτον μπροστά από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο όπως... τη γέννησε η μαμά της - Δείτε βίντεο

Η διάσημη κληρονόμος «χάρισε» στους θαυμαστές της μια ακόμη προκλητική εμφάνιση  

Πάρις Χίλτον

 Ο «γυμνός χορός»της Πάρις Χίλτον προκάλεσε παράκρουση τους θαυμαστές της καθώς ανέβασε ένα ακόμη τολμηρό βίντεο στα social media.

Η διάσημη κληρονόμος, όπως δείχνει το βίντεο, είναι ολόγυμνη καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με έναν... γιορτινό κατακόκκινο φιόγκο και χορεύει μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Το βίντεο συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Η παρουσία μου είναι δώρο», ενώ η Πάρις πρόσθεσε και την εμβληματική της φράση, «That's Hot». 

@parishilton My presence is a present 💅🏼🎁🎀 #ThatsHot 🔥 #Slivmas ♬ original sound - 𝒜
