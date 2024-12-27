Ο «γυμνός χορός»της Πάρις Χίλτον προκάλεσε παράκρουση τους θαυμαστές της καθώς ανέβασε ένα ακόμη τολμηρό βίντεο στα social media.

Η διάσημη κληρονόμος, όπως δείχνει το βίντεο, είναι ολόγυμνη καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με έναν... γιορτινό κατακόκκινο φιόγκο και χορεύει μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Το βίντεο συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Η παρουσία μου είναι δώρο», ενώ η Πάρις πρόσθεσε και την εμβληματική της φράση, «That's Hot».

Πηγή: skai.gr

