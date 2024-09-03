Λογαριασμός
Paris Hilton: Η ξανθιά Barbie υποφέρει για την τέχνη της – Χτύπησε στο γόνατο (video)

Η διάσημη κληρονόμος δημοσίευσε ένα βίντεο από τον τραυματισμό της στο γόνατο που σχετίζεται με τη μουσική 

H Paris Hilton

Η Paris Hilton υποφέρει για την τέχνη της. Τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2024, η 43χρονη κληρονόμος «ανέβασε» ένα βίντεο με την ίδια να περιποιείται ένα κόψιμο στο γόνατό της, ενώ γύριζε ένα βίντεο για το νέο της τραγούδι «Bad Bitch Academy».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

«Υποθέτω ότι η λάμψη τρέχει πραγματικά στις φλέβες μου», αστειεύτηκε η Hilton στην ανάρτησή της. «Ανυπομονώ να δείτε όλη αυτή τη σκληρή δουλειά να ζωντανεύει στο μουσικό βίντεο του #BBA την Παρασκευή». 

Paris Hilton

Φορώντας ένα αστραφτερό ασημένιο ρούχο, η DJ και socialite έφερε το ματωμένο γόνατό της πιο κοντά στην κάμερα και ρώτησε: «Υπάρχει κάτι σαν γυαλί μέσα;». «Eίναι η παγιέτα σου», είπε κάποιος πίσω από την κάμερα. Η Χίλτον απάντησε: «Eίναι μια παγιέτα μέσα στο δέρμα;».

Paris Hilton

Αφού η κάμερα έκανε ζουμ στο γόνατό της, το οποίο ήταν δεμένο με επίδεσμο, η Hilton αστειεύτηκε: «Το σκοτώνω με όλες τις λήψεις του ποδιού μου». «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε η τραγουδίστρια του «Stars Are Blind». 

Πηγή: skai.gr

