Η Paris Hilton υποφέρει για την τέχνη της. Τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2024, η 43χρονη κληρονόμος «ανέβασε» ένα βίντεο με την ίδια να περιποιείται ένα κόψιμο στο γόνατό της, ενώ γύριζε ένα βίντεο για το νέο της τραγούδι «Bad Bitch Academy».

«Υποθέτω ότι η λάμψη τρέχει πραγματικά στις φλέβες μου», αστειεύτηκε η Hilton στην ανάρτησή της. «Ανυπομονώ να δείτε όλη αυτή τη σκληρή δουλειά να ζωντανεύει στο μουσικό βίντεο του #BBA την Παρασκευή».

Φορώντας ένα αστραφτερό ασημένιο ρούχο, η DJ και socialite έφερε το ματωμένο γόνατό της πιο κοντά στην κάμερα και ρώτησε: «Υπάρχει κάτι σαν γυαλί μέσα;». «Eίναι η παγιέτα σου», είπε κάποιος πίσω από την κάμερα. Η Χίλτον απάντησε: «Eίναι μια παγιέτα μέσα στο δέρμα;».

Αφού η κάμερα έκανε ζουμ στο γόνατό της, το οποίο ήταν δεμένο με επίδεσμο, η Hilton αστειεύτηκε: «Το σκοτώνω με όλες τις λήψεις του ποδιού μου». «Το σόου πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε η τραγουδίστρια του «Stars Are Blind».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.