Και έσονται οι δύο εις σάρκαν μίαν... Παντρεύτηκαν Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ – Δείτε video και φωτογραφίες

Για δεύτερη φορά αντάλλαξαν όρκους αγάπης το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυγούστου, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ. Οι δύο ηθοποιοί διοργάνωσαν μια παραμυθένια τελετή στο σπίτι του γαμπρού στη Τζόρτζια.

Η Λατίνα σταρ και ο διάσημος ηθοποιός, λίγες εβδομάδες μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λας Βέγκας, θέλησαν να ανταλλάξουν όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης μπροστά στις οικογένειες, αλλά και τους φίλους τους.

J LO AND BEN

SAYIN' 'I DO' A SECOND TIME ...

Spectacular Wedding In GA!!! pic.twitter.com/aj4kGv8QeQ — jobadvisor.link (@JobadvisorL) August 21, 2022

Η νύφη επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό με μεγάλη ουρά. Και τα πέντε παιδιά του ζευγαριού, τα 14χρονα δίδυμα της Λόπεζ καθώς και τα τρία παιδιά (16, 13 και 10 ετών) του Άφλεκ βοήθησαν τη νύφη καθώς περπατούσε προς τον αγαπημένο της.

Οι καλεσμένοι, συμπεριλαμβανομένου του μακροχρόνιου φίλου του Άφλεκ, Ματ Ντέιμον, και της συζύγου του, Λουτσιάνα Μπαρόζο, φορούσαν όλοι λευκά για να ταιριάζουν με τις αποχρώσεις της διακόσμησης και τις συνθέσεις με τα λουλούδια.

Jennifer Lopez and Ben Affleck with family at their wedding pic.twitter.com/CMd9yC4XGJ — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 21, 2022

Στη λίστα των καλεσμένων, μεταξύ άλλων, ήταν ο Κέβιν Σμιθ και η συζυγός του Τζένιφερ, ο Τζέισον Μιοες, επίσης, με τη γυναίκα του Τζόρνταν, ο Τζίμι Κίμελ, η Ντρέα Ντε Ματέο και ο διάσημος κυνηγός ταλέντων Πάτρικ Γουάιτσελ με τη συζυγό του Πία.

Την τελετή του ζευγαριού έκανε ο 34χρονος πρώην μοναχός Τζέι Σέτι. Πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς ομιλητές εμψύχωσης, ενώ είναι διάσημος και για τα βιβλία ενδυνάμωσης που έχει εκδώσει.



Fireworks at Jennifer Lopez and Ben Affleck’s wedding in Georgia 🎆 pic.twitter.com/8Uh5pZmdVE — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 21, 2022

Inside the Jennifer Lopez and Ben Affleck’s wedding party in Georgia pic.twitter.com/MlpIWHGDsb — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 21, 2022

Πηγή: skai.gr

