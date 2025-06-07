Beyonce: Το ατύχημά της στη σκηνή και ο τρόπος που το αντιμετώπισε - Είναι μια ντίβα… (video)

H Beyonce απέδειξε ότι είναι πραγματικά… «αυτό το κορίτσι», όπως λέει και το τραγούδι της «I’m That Girl».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης βραδιάς των έξι εμφανίσεων της περιοδείας «Cowboy Carter» στο Λονδίνο, η σούπερ σταρ είχε ένα στυλιστικό ατύχημα.

Η καλλιτέχνιδα τραγουδούσε το «I’m That Girl» και μόλις σήκωσε το πόδι της για να πατήσει συγχρονισμένα με τους χορευτές της στη σκηνή, τα «chaps» της, δηλαδή οι δερμάτινες περισκελίδες της, λύθηκαν και έπεσαν στα πόδια της.

Η χορογραφία συνεχίστηκε κανονικά, με την ντίβα Beyonce να αντιδρά ψύχραιμα, σαν να ήταν μέρος της χορογραφίας. Σηκώθηκε, χαμογέλασε και κούνησε τους γοφούς της ρυθμικά, καθώς οι θαυμαστές την επευφημούσαν.

Beyonce got Waldrop issues on stage in London and the crew came to assist to cover up. pic.twitter.com/muPmGDAxwP — Bakari kweku paul full supporter. (@KwekuBakari) June 6, 2025

Αρκετοί χρήστες του TikTok σχολίασαν το απροσδόκητο ατύχημα, αποδίδοντας τα εύσημα στους χορευτές της για τη γρήγορη σκέψη και τον επαγγελματισμό τους.

«Οι χορευτές αξίζουν τα 10άρια τους. Ο τρόπος με τον οποίο ξαναμπήκαν στη σειρά αβίαστα! Ουάου», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ακόμα και τα παντελόνια είναι στον ρυθμό, όπως κάνει πάντα η Beyonce».



