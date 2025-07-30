Πάμελα Άντερσον-Λίαμ Νίσον: Έχουν σχέση και είναι ερωτευμένοι, σύμφωνα με το «People» - Ωραίο ζευγάρι…

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον ξεκίνησαν μια ρομαντική σχέση μετά τη συνεργασία τους στην ταινία «The Naked Gun». Πηγή δήλωσε στο περιοδικό «People»: «Είναι μια ρομαντική σχέση που βρίσκεται στα πρώτα της στάδια. Είναι ειλικρινής και είναι ξεκάθαρο ότι είναι ερωτευμένοι ο ένας με τον άλλον».

Ο Νίσον, 73 ετών, και η Άντερσον, 58 ετών, «απολαμβάνουν τη συντροφιά του άλλου», πρόσθεσε η πηγή, καθώς οι συμπρωταγωνιστές προωθούν τη νέα τους κωμωδία, που βγαίνει στις αίθουσες αυτή την Παρασκευή, 1 Αυγούστου.

Στην πρεμιέρα της ταινίας «The Naked Gun», στη Νέα Υόρκη, τη Δευτέρα 28 Ιουλίου, και οι δύο σταρ έφεραν τους δύο γιους τους στο κόκκινο χαλί για μια ομαδική φωτογραφία. Η Άντερσον έχει δύο γιους, τον Μπράντον, 29 ετών, και τον Ντίλαν, 27 ετών, από τον πρώην σύζυγό της, Τόμι Λι, ενώ ο Νίσον έχει δύο γιους, τον Μισέλ, 30 ετών, και τον Ντάνιελ, 28 ετών, από την αποθανούσα σύζυγό του Νατάσα Ρίτσαρντσον.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό τον Οκτώβριο του 2024, ο Νίσον εξήρε την Άντερσον. «Πρώτα απ’ όλα, είμαι τρελά ερωτευμένος με την Πάμελα. Είναι υπέροχο να δουλεύεις μαζί της», είπε τότε. «Δεν μπορώ να την επαινέσω αρκετά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχει τεράστιο εγώ. Απλά, έρχεται για να κάνει τη δουλειά της. Είναι αστεία και πολύ εύκολη στη συνεργασία».

Η Άντερσον πρόσθεσε ότι ο Νίσον είναι «ο τέλειος κύριος» και «αναδεικνύει το καλύτερο σε σένα... με σεβασμό, ευγένεια και βαθιά εμπειρία. Ήταν απόλυτη τιμή να συνεργαστώ μαζί του».

(Φωτογραφίες: Profimedia.gr)

Πηγή: skai.gr

