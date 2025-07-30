Δεν πέρασε παρά ελάχιστος καιρός από τότε που η Κέιτι Πέρι χώρισε με τον Ορλάντο Μπλουμ, ενώ, πριν από δύο χρόνια, ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε το τέλος του γάμου του. Πλέον, οι δυο τους φαίνεται πως βρήκαν κοινό παρονομαστή: ένα ατμοσφαιρικό δείπνο στο Μόντρεαλ, που… άναψε φωτιές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το «καυτό» ραντεβού αποκαλύφθηκε από την ιστοσελίδα TMZ, που δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο του Καναδού πρώην πρωθυπουργού και της ποπ σταρ να συζητούν χαμηλόφωνα στο Le Violon, ένα γκουρμέ εστιατόριο στην καρδιά της πόλης. Το σκηνικό; Κεράκια, κοκτέιλ και ένα τραπέζι μόνο για δύο.

#KatyPerry is saying "bon appétit" to #JustinTrudeau ... as the pair was seen chowing down at a swanky restaurant in Montreal.#Exclusive video at the 🔗HERE: https://t.co/5zuWZzOdMc pic.twitter.com/E30ll0cflJ — TMZ (@TMZ) July 29, 2025

Οι δυο τους είχαν προηγουμένως κάνει περίπατο στο καταπράσινο πάρκο Mount Royal, μακριά από τα φλας των παπαράτσι, αλλά όχι και από τα αδιάκριτα βλέμματα. Στο εστιατόριο μοιράστηκαν πιάτα, μεταξύ αυτών και έναν ζουμερό αστακό, και ήπιαν κοκτέιλ, ενώ ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τη σκηνή ως «ιδιαίτερα οικεία».

Η Σαμάνθα Τζιν, υπεύθυνη επικοινωνίας του Le Violon, επιβεβαίωσε πως το δίδυμο παρέμεινε για περίπου δύο ώρες στον χώρο, ήταν «ευγενικοί και φιλικοί» με το προσωπικό και φρόντισαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ. «Ήταν πολύ χαλαροί, χωρίς χειρονομίες στοργής, αλλά σίγουρα κοντά», ανέφερε με νόημα. Πριν φύγουν, πέρασαν από την κουζίνα για να ευχαριστήσουν την ομάδα του διάσημου σεφ Ντάνι Σμάιλς, μια κίνηση που θύμισε… χολιγουντιανή σκηνή από ρομαντική κομεντί...

