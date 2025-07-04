Η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ «έσπασαν» επιτέλους τη σιωπή τους μετά από μια εβδομάδα φημών ότι έβαλαν τέλος στη σχέση τους. Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2016 και αρραβωνιάστηκε την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019, πριν καλωσορίσει στον κόσμο την τετράχρονη κόρη του, Daisy Dove. Αφού το ζευγάρι έγινε αντικείμενο φημών και συζητήσεων σχετικά με την κατάσταση της σχέσης του, πριν από δύο ημέρες, δημοσιεύτηκαν πληροφορίες ότι το ζευγάρι έχει και επίσημα χωρίσει.

«Ρίχνοντας» λάδι στη φωτιά, ο 48χρονος Ορλάντο πήγε μόνος του στον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία την περασμένη Παρασκευή, ενώ η Κέιτι βρισκόταν στην Αυστραλία για περιοδεία. Ο ηθοποιός μοιράστηκε μια αινιγματική ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τη «μοναξιά» και το «σκοτάδι», ενώ η καλλιτέχνις δάκρυσε στη σκηνή στο τελευταίο της σόου στην Αυστραλία.

Οι εκπρόσωποι του ζευγαριού επιβεβαίωσαν στην «Daily Mail» ότι «ο Ορλάντο και η Κέιτι έχουν αλλάξει τη σχέση τους τους τελευταίους μήνες για να επικεντρωθούν στην ανατροφή του παιδιού τους. Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι - και θα είναι πάντα - να μεγαλώνουν την κόρη τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό».

Την περασμένη εβδομάδα, μια πηγή δήλωσε στο «Us Weekly»: «Η Κέιτι και ο Ορλάντο έχουν χωρίσει, αλλά η σχέση τους είναι πλέον φιλική», προσθέτοντας επίσης ότι ο χωρισμός δεν έχει προκαλέσει «διαμάχες» μέχρι στιγμής. «Η Κέιτι είναι φυσικά στενοχωρημένη, αλλά ανακουφισμένη που δεν χρειάζεται να περάσει από άλλο ένα διαζύγιο, καθώς αυτό ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής της».



Πηγή: skai.gr

