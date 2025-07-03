Λίλι Άλεν: Δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες αμβλώσεις έχω κάνει - Έμενα συνεχώς έγκυος

Η Λίλι Άλεν (Lily Allen) παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ότι δεν μπορεί να θυμηθεί πόσες αμβλώσεις έχει κάνει. «Έμενα έγκυος συνέχεια», αποκάλυψε η τραγουδίστρια του «Smile» στο podcast «Miss Me?». «Έχω κάνει μερικές αμβλώσεις, αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς πόσες... Νομίζω ότι ίσως να ήταν τέσσερις ή πέντε…».

H 40χρονη καλλιτέχνις μοιράστηκε μια από τις εμπειρίες της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θυμάμαι μια φορά που έμεινα έγκυος και ο άνδρας πλήρωσε για την έκτρωση και εγώ το θεωρούσα τόσο ρομαντικό». Η άποψη της ποπ σταρ, ωστόσο, άλλαξε αργότερα. «Δεν νομίζω ότι είναι γενναιόδωρο ή ρομαντικό», είπε, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας δεν της έστειλε ποτέ μήνυμα μετά την έκτρωση. Η τραγουδίστρια του «Hard Out There» μοιράζεται τα παιδιά Ethel, 12 ετών, και Marnie, 11 χρόνων, με τον πρώην σύζυγό της, Sam Cooper, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2011 έως το 2018.

British singer Lily Allen laughs about not being able to remember how many abortions she’s had...



Imagine thinking it's funny to not know how many of your own children you had killed.



Not edgy. Not empowering. Just heartbreaking. pic.twitter.com/MaoaAq4I7S — Kristan Hawkins (@KristanHawkins) July 2, 2025

Στη συνέχεια, η Λίλι Άλεν παντρεύτηκε με τον πρωταγωνιστή του «Stranger Things», David Harbour, το 2020. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε η είδηση ότι οι δυο τους χώρισαν. Τον ίδιο μήνα, ο ηθοποιός βγήκε με το 27χρονο μοντέλο Ellie Fallon. Τον Απρίλιο, ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό «GQ» ότι «προστατεύει τους ανθρώπους και την πραγματικότητα της ζωής του».

Η Λίλι Άλεν είναι πολλά πράγματα -ποπ σταρ, ηθοποιός, podcaster και, σε μια απίθανη ανατροπή, pin-up για τους ποδολάγνους στο OnlyFans- αλλά ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμά της σε μια πολύ δημόσια ζωή ήταν να γίνει νηφάλια. Τα «άγρια» χρόνια της καταγράφηκαν μέσα από τους φακούς των παπαράτσι και τις περιστασιακές δημόσιες επιδείξεις μέθης, με αξιομνημόνευτο παράδειγμα να λέει στον Έλτον Τζον να πάει να γ… στα βραβεία «GQ» το 2008.

