Όμπρεϊ Πλάζα: Η σταρ του «The White Lotus» περιμένει το πρώτο της παιδί

H Όμπρεϊ Πλάζα είναι έγκυος. Σύμφωνα με το People, η σταρ του «The White Lotus» περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, Κρις Αμποτ, και αναμένεται να γεννήσει το φθινόπωρο.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε το 2020 στην ταινία «Black Bear» και το 2023 στην off-Broadway παράσταση «Danny and the Deep Blue Sea».

«Ήταν μια όμορφη έκπληξη μετά από μια συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά» ανέφερε πηγή από το περιβάλλον τους, προσθέτοντας ότι «αισθάνονται πολύ ευλογημένοι».

Aubrey Plaza Is Pregnant with Her First Baby (Exclusive) https://t.co/2VsU6zCKIT — People (@people) April 8, 2026

Σημειώνεται ότι ο πρώην σύζυγός της, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Τζεφ Μπαένα έδωσε τέλος στη ζωή του, σε ηλικία 47 ετών στις αρχές του 2025 στο Λος Άντζελες. Αυτή την περίοδο, ο Άμποτ πρωταγωνιστεί στο Μπρόντγουεϊ στην αναβίωση του έργου του Άρθουρ Μίλερ, «Ο Θάνατος του Εμποράκου», μαζί με τους Νέιθαν Λέιν και Λόρι Μέτκαλφ.

Η Πλάζα κατάφερε να κρατήσει κρυφή την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι τον περασμένο μήνα. Η σταρ επέλεξε oversized σύνολο, καθώς εθεάθη στη πρώτη σειρά της επίδειξης του οίκου Loewe.

