Κιμ Μπάσιντζερ: Η κίνηση-έκπληξη προς τον Άλεκ Μπάλντουιν μετά από 24 χρόνια

Η Κιμ Μπάσιντζερ προκάλεσε αίσθηση με μια σπάνια δημόσια αναφορά στον πρώην σύζυγό της, Άλεκ Μπάλντουιν, αιφνιδιάζοντάς τον, 24 χρόνια μετά το πολυσυζητημένο και ταραχώδες διαζύγιό τους.

Η 72χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στο Instagram μια σκηνή από την ταινία «The Marrying Man» του 1990, όπου γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν, με αφορμή την 35η επέτειο της ταινίας. Η αναφορά στον πρώην σύζυγό της σχολιάστηκε από αρκετούς χρήστες στα social media.

«Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Άλεκ Μπάλντουιν», έγραψε, προσθέτοντας: «Χρόνια πολλά στον Άλεκ, τον συμπρωταγωνιστή μου. Του εύχομαι υγεία, γέλιο και πολλά ακόμα υπέροχα χρόνια πάντα με την οικογένεια και τους φίλους του».

Ο 68χρονος ηθοποιός δεν άφησε το μήνυμα αναπάντητο, σχολιάζοντας: «Αυτό είναι εξαιρετικά ευγενικό και εντελώς απροσδόκητο. Σ’ ευχαριστώ, ‘’Βίκι Βέιλ’’», κάνοντας αναφορά στον ρόλο της Μπάσιντζερ στο «Batman».

Η ταινία «The Marrying Man», στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι δυο τους, αποτέλεσε την αρχή της σχέσης τους, αν και η ίδια η παραγωγή είχε στιγματιστεί από έντονες φήμες και παρασκηνιακά προβλήματα. Το φιλμ, που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1950, απέτυχε εμπορικά, συγκεντρώνοντας μόλις 12,4 εκατομμύρια δολάρια έναντι προϋπολογισμού 26 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πριν ακόμη κυκλοφορήσει, δημοσιεύματα ήθελαν το ζευγάρι να δημιουργεί προβλήματα στα γυρίσματα, με καθυστερήσεις, απαιτήσεις και έντονες συμπεριφορές. Ο ίδιος ο Άλεκ Μπάλντουιν είχε δηλώσει τότε ότι η εμπειρία ήταν από τις χειρότερες της καριέρας του, χαρακτηρίζοντας την ταινία «το μεγαλύτερο λάθος» του.

Από την πλευρά της, η διάσημη ηθοποιός είχε αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, μιλώντας για «απόλυτα ψευδείς» ισχυρισμούς και αφήνοντας αιχμές για τη διαχείριση της παραγωγής.

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1993, ωστόσο η σχέση τους επιδεινώθηκε τα επόμενα χρόνια, οδηγώντας σε έναν ιδιαίτερα έντονο χωρισμό το 2002. Ακολούθησε μια πολύχρονη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους, Άιρλαντ, με αποκορύφωμα τη διαρροή ενός ηχητικού μηνύματος το 2007, στο οποίο ο Μπάλντουιν χρησιμοποιούσε σκληρή γλώσσα απέναντί της.

Πηγή: skai.gr

