Η Olivia Munn μίλησε για την επιστροφή της στην υποκριτική, καθώς εμφανίστηκε στον πρώτο της ρόλο μετά από τρία και πλέον χρόνια.

Ενώ αναλογιζόταν το γεγονός ότι έμεινε τόπλες κατά τη διάρκεια των προσωπικών σκηνών της με τον Jon Hamm στη νέα τους σειρά «Your Friends and Neighbors», η 44χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι αισθάνεται λιγότερο αγχωμένη για το σώμα της μετά τη διπλή μαστεκτομή.

«Όσο ανασφαλής και αν ήμουν για το σώμα μου μετά τον καρκίνο και τη διπλή μαστεκτομή ξεπέρασα κάποια πράγματα. Αγάπησα τις ουλές μου», δήλωσε η ηθοποιός στο NBC.

Η πρωταγωνίστρια του «X-Men: Apocalypse» συνέχισε: «Έχω μια βαθύτερη εκτίμηση για το σώμα μου, επειδή το σώμα μου είναι αυτό που με βοήθησε να το ξεπεράσω. Το πάλεψα αυτό με όλα όσα έχω, οπότε ήμουν πολύ λιγότερο ανασφαλής».

Αποκάλυψε ότι πλέον επιλέγει τους ρόλους της πιο προσεχτικά και διαχειρίζεται καλύτερα τον χρόνο της. «Πρέπει να διαχειρίζομαι τον χρόνο μου και πρέπει να σκέφτομαι πόσο θέλω να είμαι μακριά από τα παιδιά μου ή πόσο άγχος θα μου προκαλέσει αυτό», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Τέλος, η Munn πρόσθεσε: «Με τη συγκεκριμένη κατάσταση της υγείας μου, ο καρκίνος μου τρέφεται με ορμόνες, οπότε αν υπάρχει κάποιος καρκίνος που έχει βρει τον τρόπο να παραμείνει στο σώμα μου, τότε οι ορμόνες του στρες μπορούν, επίσης, να τρέφονται με αυτό».

Το 2024, η Munn αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με «επιθετικό» καρκίνο του μαστού και είχε υποβληθεί σε πέντε χειρουργικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης διπλής μαστεκτομής και υστερεκτομής. Πέρυσι, η «γενναία» ηθοποιός μας έδειξε τα σημάδια της μαστεκτομής της για μια διαφήμιση της SKIMS κατά τη διάρκεια του Μήνα Ενημέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού.

Τον Σεπτέμβριο, η Olivia και ο σύζυγός της, John Mulaney, καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους, την κόρη τους Méi June Mulaney, η οποία γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας. Το ζευγάρι έχει επίσης και ένα αγοράκι, τον δίχρονο Malcolm.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.