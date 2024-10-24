Η Olivia Munn αποφάσισε να μοιραστεί μαζί μας τα σημάδια από τη μαστεκτομή της, καθώς συμμετείχε -για συμβολικούς λόγους- στην καμπάνια εσωρούχων για το brand SKIMS της Kim Kardashian.

Η Munn, η οποία υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού πέρυσι, δεν φορούσε μπλούζα καθώς πόζαρε με την ουλή ορατή στο αριστερό της στήθος.

Η 44χρονη σταρ μίλησε ανοιχτά για τη δοκιμασία της υγείας της σε βίντεο που τραβήχτηκε για την καμπάνια, λέγοντας στην κάμερα: «Κάποιος μου είπε αυτή τη φράση για τον καρκίνο του μαστού και σήμαινε πολλά για μένα και πραγματικά με συγκίνησε: ‘’Καλώς ήρθατε στο χειρότερο κλαμπ με τα καλύτερα μέλη’’. Ονομάζομαι Olivia Munn και έχω επιβιώσει από τον καρκίνο του μαστού», λέει η ίδια.

Και συνεχίζει με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όταν κοιτάζω τις ουλές ή το πώς το στήθος μου μοιάζει διαφορετικό ή το πώς τα ρούχα μου ταιριάζουν διαφορετικά, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Ο τρόπος με τον οποίο φαίνεται το σώμα μου είναι απλώς μια αναπαράσταση του πόσο σκληρά πάλεψα.

Ελπίζω και άλλες γυναίκες που είχαν αυτοπεποίθηση για τις ουλές τους να δουν αυτές τις φωτογραφίες και να νιώσουν όλη την αγάπη που στέλνω. Είναι πραγματικά σημαντικό να συμμετέχω σε μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει την έρευνα και βοηθά αμέτρητα άτομα που έχουν επηρεαστεί από τον καρκίνο του μαστού», είπε η διάσημη ηθοποιός.



Σε συνέντευξή της στο «Today», η Olivia αποκάλυψε ότι αρχικά δεν ήθελε να αποκαλύψει τα σημάδια της από τη διπλή μαστεκτομή. «Κοιταζόμουν στον καθρέφτη και σκέφτηκα: ‘’Βαρέθηκα να είμαι ανασφαλής για τις ουλές μου’’», θυμήθηκε. «Έτσι πήγα στην ομάδα του Skims και είπα: ‘’Τι λέτε παιδιά να δείξουμε τις ουλές μου σε αυτή την καμπάνια;’’. Και το κάναμε…». Η Olivia και ο σύζυγός της, John Mulaney, έχουν δύο παιδάκια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.