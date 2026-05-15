Λίλα Μος: Ποζάρει τόπλες σε τολμηρή φωτογράφιση και ακολουθεί τα βήματα της Κέιτ

Η Λίλα Μος δείχνει για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς η κόρη της Κέιτ Μος, αλλά ένα μοντέλο που χτίζει σταθερά τη δική του εικόνα στον χώρο της μόδας. Η 23χρονη κόρη του διάσημου μοντέλου πόζαρε σε μία τολμηρή ασπρόμαυρη φωτογράφιση, προκαλώντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με τη μητέρα της, η οποία «σημάδεψε» όσο λίγες την αισθητική των ’90s.

Στις φωτογραφίες, η Λίλα Μος ποζάρει τόπλες, φορώντας σε ένα από τα looks ένα σακάκι με κρόσσια και διάφανο καλσόν, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο έχει ρίξει στους ώμους της ένα παλτό με λεοπάρ μοτίβο, κοιτώντας τον φακό με έντονο, σχεδόν κινηματογραφικό ύφος.

Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να σχολιάσουν την ομοιότητά της με την Κέιτ Μος, γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το πήρε από τη μαμά της», ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν «εκπληκτική» και «πανέμορφη». Η σύγκριση με τη μητέρα της είναι σχεδόν αναπόφευκτη, όχι μόνο λόγω του ονόματος, αλλά και λόγω της ψυχρής, αβίαστης αυτοπεποίθησης με την οποία στέκεται στον φακό. Παρ’ όλα αυτά, η Λίλα Μος φαίνεται να προσπαθεί να αποφύγει την παγίδα της απλής αναπαραγωγής του μύθου της Κέιτ Μος, επιλέγοντας να κρατήσει κάτι από την κληρονομιά της, αλλά με πιο σύγχρονη, δική της ματιά.

Η Λίλα Μος έχει ήδη διανύσει σημαντική διαδρομή στη μόδα. Είναι το μοναχοπαίδι της Κέιτ Μος και του Τζέφερσον Χακ, συνιδρυτή του περιοδικού «Dazed», και τα τελευταία χρόνια έχει συνεργαστεί με μεγάλους οίκους και έντυπα, ενώ έχει περπατήσει σε σημαντικές πασαρέλες. Η βρετανική «Vogue» τη φιλοξενεί συχνά στις σελίδες της, με πρόσφατη συνέντευξή της να δημοσιεύεται στο τεύχος Απριλίου 2026.

Στην ίδια συνέντευξη, η Λίλα Μος μίλησε με χιούμορ για τη σχέση της με την γκαρνταρόμπα της μητέρας της, αποκαλύπτοντας ότι η Κέιτ Μος τη βρίσκει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μέσα στη ντουλάπα της. Όπως είπε, ξέρει πως ό,τι είναι πραγματικά απαγορευμένο θα είναι καλά κρυμμένο, αφήνοντας να εννοηθεί πως ορισμένα εμβληματικά κομμάτια της μητέρας της έχουν ήδη περάσει -έστω και προσωρινά- στα χέρια της. Η Κέιτ Μος, από την πλευρά της, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την κόρη της με τρυφερότητα αλλά και θαυμασμό, τονίζοντας ότι η Λίλα Μος είναι πιο συγκροτημένη απ’ όσο ήταν εκείνη στα 20 της.

