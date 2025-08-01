Οι «κακές συνήθειες» της Τάιρα Μπανκς: Η εμμονή της με τα δάχτυλα των ποδιών και τα σπυράκια (video)

Η Τάιρα Μπανκς (Tyra Banks) αποκάλυψε κάποιες «κακές συνήθειες» που έχει. Κατά τη διάρκεια εμφάνισής της ως προσκεκλημένη στην εκπομπή «Today's Jenna & Friends», η 51χρονη «βασίλισσα της πασαρέλας» παραδέχτηκε ότι της αρέσει να ασχολείται με τα δάχτυλα των ποδιών της -και όχι μόνο- και να σπάει τα σπυράκια της.

Η Τάιρα Μπανκ, η οποία είχε πει σε άλλη της συνέντευξη ότι «καθαρίζει» τα ψίχουλα που μένουν στο κρεβάτι της τρώγοντάς τα, παραδέχτηκε ότι «αποκτά φήμη ως αηδιαστική προσωπικότητα!». Αυτό, ωστόσο, δεν την αποθάρρυνε από το να κάνει και νέες… αηδιαστικές αποκαλύψεις.

«Μου αρέσει να σκαλίζω το δάχτυλο του ποδιού και αν έχει κάτι μέσα, δεν με πειράζει να το βγάλω (τις βρομιές)», εξήγησε. «Αλλά έχω ένα ειδικό κιτ για τις δύσκολες αποστολές. Πρέπει πάντα να έχεις οινόπνευμα και ό,τι άλλο χρειάζεται για την… αποστολή».

Όταν η παρουσιάστρια τη ρώτησε σε ποιον το κάνει αυτό, η Τάιρα αποκάλυψε ότι θα το κάνει σε όποιον το επιθυμεί. «Σε όποιον το θέλει. Στη μαμά μου, στους φίλους μου, στον άντρα μου, στον γιο μου. Αν είχες ένα σπυράκι... θα σε κοίταζα επίμονα», είπε η Τάιρα, η οποία έχει σχέση με τον Louis Bélanger-Martin εδώ και έξι χρόνια.

Η Μπανκς αποκάλυψε ότι δυσκολεύεται να συγκρατήσει τον εαυτό της όταν βλέπει ένα σπυράκι. «Το θέλω τόσο πολύ. Το λατρεύω. Είναι εθισμός. Είναι αηδιαστικό και ερωτικό ταυτόχρονα», πρόσθεσε.

Και επανήλθε για τα νύχια των ποδιών: «Λοιπόν, μερικές φορές βρομάνε τα νύχια των ποδιών, επειδή έχουν μαζευτεί διάφορα πράγματα εκεί μέσα». Η 51χρονη τηλεπερσόνα προχώρησε ακόμα περισσότερο, περιγράφοντας με λεπτομέρειες την εμμονή της με τις... εκπλήξεις που κρύβονται κάτω από τα νύχια: «Καμιά φορά είναι καφέ, άλλες φορές πράσινο. Έχει και μυρωδιά...».

Η Τάιρα βρίσκεται σε σχέση με τον Καναδό επιχειρηματία, Louis Bélanger-Martin, από το 2018 και το 2019 μετακόμισαν μαζί. Ο ίδιος διαθέτει ακίνητα σε Αγγλία, Μπαρμπέιντος και Κεμπέκ, ενώ ο γιος της Μπανκς έχει δικό του δωμάτιο στο σπίτι του ζευγαριού στον Καναδά, όπου η Τάιρα έχει μεταφέρει και προσωπικά της αντικείμενα.

Πηγή: skai.gr

