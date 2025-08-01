Γουίνι Χάρλοου: Το διάσημο μοντέλο με λεύκη κάνει διακοπές στην Ισπανία και επιδεικνύει περήφανα το σώμα της (φωτό)

Το διάσημο μοντέλο Γουίνι Χάρλοου (Winnie Harlow) περνάει τις διακοπές της στο ισπανικό νησί Φορμεντέρα (Formentera) με τον αρραβωνιαστικό της, τον παίκτη του NBA, Kyle Kuzma. Τη Γουίνι Χάρλοου ανακάλυψε η Τάιρα Μπανκς στον 21ο κύκλο του ριάλιτι σόου «America's Next Top Model».

Το μοντέλο έχει πάρει μέρος σε διαφημιστικές καμπάνιες, μεταξύ άλλων, των Desigual, Swarovski και Covergirl και έχει αυξήσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη λεύκη με την οποία ζει όλη τη ζωή της. Για την ακρίβεια, το διάσημο μοντέλο διαγνώστηκε με λεύκη στην ηλικία των τεσσάρων ετών και από τότε δεν έχει πάψει να αποτελεί θύμα «bullying» λόγω της ιδιαίτερης ομορφιάς και εμφάνισής της.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι μάλιστα που κατά καιρούς την έχουν αποκαλέσει «ζέβρα» και «αγελάδα», όπως έχει δηλώσει η ίδια σε συνεντεύξεις της. Ωστόσο, η ίδια δεν το έβαλε ποτέ κάτω και προβάλλοντας με θάρρος τη διαφορετικότητά της, κατάφερε να καταργήσει τις παγιωμένες αντιλήψεις περί «τέλειας ομορφιάς» και να εμπνεύσει χιλιάδες γυναίκες να αγαπούν τον εαυτό τους όπως ακριβώς είναι.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το μοντέλο και ο μπασκετμπολίστας αρραβωνιάστηκαν μετά από πέντε χρόνια σχέσης. Η Γουίνι Χάρλοου έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευσε στιγμιότυπα από την πρόταση γάμου που της έκανε ο αγαπημένος της, ενώ έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το μονόπετρο-«κοτρόνα» που της χάρισε. Ο μπασκετμπολίστας είχε ναυλώσει ένα ιδιωτικό τζετ, το οποίο είχε στολίσει με κόκκινα τριαντάφυλλα και μπαλόνια και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του.

