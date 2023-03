O Weeknd κατέρριψε δύο ρεκόρ Γκίνες και έγινε ο δημοφιλέστερος καλλιτέχνης στον κόσμο

Ο διάσημος τραγουδιστής Weeknd καταρρίπτοντας δύο ρεκόρ Γκίνες αυτό τον μήνα, είναι πλέον «ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης στον κόσμο», σύμφωνα με το Guiness World Records.

Ο 33χρονος τραγουδιστής κατέχει επί του παρόντος τον τίτλο Guinness για τους περισσότερους μηνιαίους ακροατές στο Spotify (άνδρας) με 111,6 εκατομμύρια, γεγονός που τον κάνει τον πρώτο καλλιτέχνη που έφτασε τα 100 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στην πλατφόρμα, όπως επιβεβαίωσε η Guinness.

Οι αριθμοί αυτοί που συγκεντρώνει στο Spotify ξεπερνούν ακόμη και άλλες διάσημες ηθοποιούς, όπως τη Miley Cyrus, η οποία έχει 82,3 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, τη Shakira (81,7 εκατομμύρια), τη Taylor Swift (80,3 εκατομμύρια) και τη Rihanna (78,2 εκατομμύρια).

Ο πιο στενός ανταγωνιστής του Weeknd, είναι ο Ed Sheeran ο οποίος έχει 77,5 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές στο Spotify.

