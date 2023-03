Βόλφανγκ Πόρσε: Χωρίζει στα 79 του γιατί η γυναίκα του πάσχει από άνοια

Ο 79χρονος μεγιστάνας της αυτοκίνησης, Βόλφγκανγκ Πόρσε, χωρίζει από την επί 16 χρόνια 74χρονη σύντροφό του, καθώς πάσχει από μια ασθένεια που μοιάζει με άνοια. Πηγές κοντά στο ζευγάρι είπαν ότι ο Πόρσε, δυσκολεύεται να ζήσει με τη σύζυγό του, λόγω αλλαγών στη συμπεριφορά της από τότε που διαγνώστηκε με την ασθένεια.



Billionaire Wolfgang Porsche divorces wife Claudia Huebner over her ‘dementia’ https://t.co/PZMFhm8Pyu via @newscomauHQ