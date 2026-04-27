Ο Τομ Χανκς παρακολούθησε συναυλία του γιου του στο Φεστιβάλ Stagecoach

Ο Τομ Χανκς βρέθηκε στο Μουσικό Φεστιβάλ Stagecoach στο Ίντιο της Καλιφόρνια για να υποστηρίξει τη μπάντα του γιου του Τσετ Χανκς, Something Out West.

Θαυμάστρια από το κοινό κατέγραψε σε βίντεο τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό να τραγουδάει με τον γιο του, ενώ ερμήνευε το «You Better Run».

Το μουσικό βίντεο του τραγουδιού των Something Out West είναι ένας φόρος τιμής στην κωμική-δραματική ταινία του Τομ Χανκς, Forrest Gump, του 1994.

«Δέκα λεπτά μετά την έναρξη της συναυλίας, τον πρόσεξα και σοκαρίστηκα, ειλικρινά» δήλωσε η Κέρεν Άσρι στο People μια μέρα μετά τη συναυλία. «Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι στεκόταν ακριβώς δίπλα μου! Απολάμβανε που παρακολουθούσε τον γιο του».

Οι Something Out West είναι οι Τσετ Χανκς και Ντριου Άρθουρ που έγιναν συγκάτοικοι σε μια καθοριστική στιγμή της ζωής τους, όταν και οι δύο ξεκινούσαν ένα ταξίδι προς την απεξάρτηση. Η κοινή πορεία οδήγησε τόσο σε μια βαθιά φιλία, όσο και σε μια μουσική και δημιουργική συνεργασία. Η μουσική της μπάντας είναι συνδυασμός του ήχου του Νάσβιλ και της φολκ της Καλιφόρνιας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

