Ο Τομ Χανκς απέδειξε για ακόμη μία φορά πόσο περήφανος είναι για τα παιδιά του, καθώς βρέθηκε στο κοινό του φεστιβάλ Stagecoach για να παρακολουθήσει τον γιο του, Τσετ Χανκς, να ανεβαίνει στη σκηνή. Η στιγμή έγινε γρήγορα «viral», όταν μια θαυμάστρια που κατέγραφε την εμφάνιση του 35χρονου καλλιτέχνη συνειδητοποίησε ότι δίπλα της στεκόταν ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός.

Ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει τη μουσική και να λικνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού «You Better Run», που κυκλοφόρησε το 2025 από το συγκρότημα Something Out West, στο οποίο συμμετέχει ο Τσετ Χανκς μαζί με τον συνεργάτη του, Ντρου Άρθουρ.

Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί μέρος του πρώτου EP του συγκροτήματος με τίτλο «Leaving Hollywood», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2025, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Τομ Χανκς κάνει και μια εμφάνιση στο βιντεοκλίπ του κομματιού, υποδυόμενος τον εμβληματικό χαρακτήρα του Φόρεστ Γκαμπ, δίπλα στον γιο του.

Ο Τσετ Χανκς, ο οποίος ακολουθεί καλλιτεχνική πορεία τόσο στη μουσική όσο και στην υποκριτική, εμφανίστηκε στη σκηνή με casual εμφάνιση, φορώντας ένα γκρι μπλουζάκι Harley Davidson χωρίς μανίκια, καπέλο baseball και αναδεικνύοντας τα τατουάζ του, ενώ ερμήνευε τα τραγούδια του με έντονη σκηνική παρουσία. Η εμφάνιση του Τομ Χανκς στο Stagecoach δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς ανέδειξε μια πιο προσωπική και τρυφερή πλευρά του, μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό.

Πηγή: skai.gr

