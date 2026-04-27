Μπεν Στίλερ: Σάλος με ανάρτησή του – Έξαλλοι οι οπαδοί του Τραμπ

Ο Μπεν Στίλερ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων στα social media, έπειτα από μια ανάρτησή του που παρερμηνεύτηκε και συνδέθηκε λανθασμένα με σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην Ουάσινγκτον.

Ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είναι διαχρονικά ένθερμος υποστηρικτής των Νιου Γιορκ Νικς, παρακολουθούσε τον αγώνα της ομάδας του απέναντι στους Ατλάντα Χοκς και σχολίαζε την εξέλιξή του μέσα από το X (πρώην Twitter). Όταν οι Νικς επικράτησαν με 114-98, ο Στίλερ δημοσίευσε τη φράση «Έγινε η δουλειά», θέλοντας να εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τη νίκη.

Got it done — Ben Stiller (@BenStiller) April 26, 2026

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία στάθηκε αρκετή για να προκαλέσει παρεξηγήσεις. Η ανάρτηση έγινε περίπου 20 λεπτά μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν άμεσα ο Ντόναλντ Τραμπ και οι καλεσμένοι του.

Μέρος των χρηστών των social media, κυρίως υποστηρικτές του κινήματος MAGA, θεώρησαν ότι ο Μπεν Στίλερ σχολίαζε το περιστατικό, κατηγορώντας τον ότι υποβάθμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν ήταν και η Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Νάνσι Μέις, η οποία απάντησε ειρωνικά «Τι έγινε;», ενώ ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, πρώην επικεφαλής του Κέντρου Κένεντι, σχολίασε: «Τι στο καλό;».

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Οι αντιδράσεις κλιμακώθηκαν, με ορισμένους χρήστες να επιτίθενται στον ηθοποιό, ενώ άλλοι έσπευσαν να τον υπερασπιστούν, επισημαίνοντας ότι η ανάρτηση αφορούσε ξεκάθαρα τον αγώνα και όχι τα γεγονότα στην Ουάσινγκτον. «Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι μιλά για τους Νικς», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι κατηγόρησαν τους επικριτές για υπερβολική πολιτικοποίηση.

Ben Stiller faces huge backlash for 'Got it done' post after Trump shooting attempt - despite real reason for his message | Daily Mail Online https://t.co/t7rTVn0e0N — TruthWillCome2.0 (@SandyCee2400) April 27, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπεν Στίλερ έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός που ενδέχεται να ενίσχυσε την ένταση γύρω από την παρερμηνεία της ανάρτησης. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το συγκεκριμένο μήνυμα είχε οποιαδήποτε σχέση με το περιστατικό των πυροβολισμών.

Πηγή: skai.gr

