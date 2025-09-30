Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο CBS, όπου μίλησε με τον Λι Κόουαν για την ταινία «Kiss of the Spider Woman». Για τον ρόλο αυτό, η Λόπεζ συνεργάστηκε με την ενδυματολόγο Colleen Atwood, τη δημιουργό πίσω από πρόσφατες παραγωγές όπως «Wednesday», «Beetlejuice Beetlejuice» και άλλες.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η καλλιτέχνις ευχαρίστησε την Άτγουντ που τη βοήθησε να «ζωντανέψει τον χαρακτήρα», περιγράφοντας την εμπειρία ως «μια υπέροχη συνεργασία».
Στη συνέντευξη η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε ότι το χρυσό φόρεμα που θα δούμε στην ταινία, όπως και άλλα κοστούμια, δεν ήταν πάντα «λειτουργικά». «Το χρυσό φόρεμα ζύγιζε 22 κιλά», είπε η σταρ, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ βαρύ. Όταν με σήκωναν, προσπαθούσα να κουνήσω το πόδι μου και να κάνω την πόζα. Ήταν εφιάλτης».
Τελικά, όλος ο πόνος άξιζε το αποτέλεσμα. «Δούλεψε. Ο τρόπος που κουνιόταν το φόρεμα και οι γραμμές του. Η Colleen Atwood είναι πραγματικά η καλύτερη σε αυτό και ήταν τέλειο. Το βλέπαμε στην οθόνη και έλεγα: ‘’Ω, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το κοστούμι θα ήταν τόσο καλό’’».
Και, φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την κάπα Guo Pei της Rihanna, βάρους 25 κιλών, που φόρεσε στο Met Gala του 2015 ή το φόρεμα Carolina Herrera με το οποίο εμφανίστηκε η Glen Close στα Όσκαρ του 2019, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ζύγιζε 19 κιλά.
