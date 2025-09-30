Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο CBS, όπου μίλησε με τον Λι Κόουαν για την ταινία «Kiss of the Spider Woman». Για τον ρόλο αυτό, η Λόπεζ συνεργάστηκε με την ενδυματολόγο Colleen Atwood, τη δημιουργό πίσω από πρόσφατες παραγωγές όπως «Wednesday», «Beetlejuice Beetlejuice» και άλλες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η καλλιτέχνις ευχαρίστησε την Άτγουντ που τη βοήθησε να «ζωντανέψει τον χαρακτήρα», περιγράφοντας την εμπειρία ως «μια υπέροχη συνεργασία».

Στη συνέντευξη η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε ότι το χρυσό φόρεμα που θα δούμε στην ταινία, όπως και άλλα κοστούμια, δεν ήταν πάντα «λειτουργικά». «Το χρυσό φόρεμα ζύγιζε 22 κιλά», είπε η σταρ, προσθέτοντας: «Ήταν πολύ βαρύ. Όταν με σήκωναν, προσπαθούσα να κουνήσω το πόδι μου και να κάνω την πόζα. Ήταν εφιάλτης».

Τελικά, όλος ο πόνος άξιζε το αποτέλεσμα. «Δούλεψε. Ο τρόπος που κουνιόταν το φόρεμα και οι γραμμές του. Η Colleen Atwood είναι πραγματικά η καλύτερη σε αυτό και ήταν τέλειο. Το βλέπαμε στην οθόνη και έλεγα: ‘’Ω, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι το κοστούμι θα ήταν τόσο καλό’’».

H Rihanna

Και, φυσικά, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την κάπα Guo Pei της Rihanna, βάρους 25 κιλών, που φόρεσε στο Met Gala του 2015 ή το φόρεμα Carolina Herrera με το οποίο εμφανίστηκε η Glen Close στα Όσκαρ του 2019, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ζύγιζε 19 κιλά.

Πηγή: skai.gr

