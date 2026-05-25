Οι Mekons ιδρύθηκαν στη Βρετανία το 1976. Πρόκειται για ένα από τα μακροβιότερα συγκροτήματα πανκ στη χώρα. Η βασική σύνθεση της μπάντας περιλαμβάνει τους Τζον Λάνγκφορντ (φωνητικά, κιθάρα), Σάλι Τιμς (φωνητικά), Τομ Γκρίνχαλγκ (φωνητικά, κιθάρα) και τη Σούζι Χάνιμαν (βιολί).

Το στυλ τους έχει αλλάξει την πάροδο του χρόνου, ξεκίνησαν ως πανκ συγκρότημα, ενώ πλέον ενσωματώνουν στοιχεία από κάντρι, αλτέρνατιβ και φολκ.

Οι Τομ Γκρίνχαλγκ και Τζον Λάνγκφορντ μίλησαν στον «Guardian» για το πως δημιουργήθηκε το τραγούδι «Where Were You?», καθώς και για τον Ντέιβιντ Μπόουι.

«Οι περισσότεροι από όσους ίδρυσαν τους Mekons και τους «Gang of Four» φοιτούσαν στο ίδιο τμήμα καλών τεχνών στο Πανεπιστήμιο του Λιντς», επισήμανε ανάμεσα σε άλλα ο κιθαρίστας Τομ Γκρίνχαλγκ.

«Τον Δεκέμβριο του 1976 πήγαμε να δούμε την περιοδεία των Anarchy στο Πολυτεχνείο. Εμένα μου άρεσαν οι Sex Pistols και οι Clash».

«Όταν ιδρύθηκαν Gang of Four, έκαναν πρόβες στην κινηματογραφική λέσχη του πανεπιστημίου, όποτε έκαναν διάλειμμα, εμείς παίζαμε με τον εξοπλισμό τους», συμπληρώνει.

Στη συνέχεια ο Γκρίνχαλγκ σημειώνει πως «Ηχογραφήσαμε το πρώτο μας single, το «Never Been in a Riot», σε ένα κασετόφωνο δύο καναλιών στο σαλόνι, αλλά το «Where Were You?» ηχογραφήθηκε σε στούντιο που είχε αρχίσει να αποκτά φήμη για ηχογραφήσεις «διαφορετικού» υλικού. Το «Where Were You;» άρχισε να γίνεται… κλασικό αφού ο Ντέιβιντ Μπόουι το έπαιξε σε εκπομπή του Radio 1l και μας συνέκρινε με τον νεαρό Μάρκ Μπόλαν».

Ο κιθαρίστας των Mekons καταλήγει: «Ο Μπόουι να μας συγκρίνει με τους T Rex; Δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, πραγματικά».

Ο ντράμερ Τζον Λάνγκφορντ υπογραμμίζει ανάμεσα σε άλλα: «Με ήθελαν στην μπάντα επειδή είχα ντραμς. Το «Where Were You?» γράφτηκε πιθανότατα τις πρώτες τρεις μέρες της ύπαρξης του συγκροτήματος».

«Το «Where Were You?» μιλάει ουσιαστικά για τη μοναξιά», τονίζει.

Επιμέλεια: Γιαννουλάκη Λυγερή



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.