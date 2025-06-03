Η Michelle Pfeiffer ως «Catwoman» έκανε τον Danny DeVito να την ποθεί. Ο 80χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι επιθυμούσε την 67χρονη συμπρωταγωνίστριά του όταν οι δυο τους γύριζαν το 1992 την ταινία «Batman Returns».

Ο DeVito κάθισε μαζί με τον Colin Farrell και αντάλλαξαν ιστορίες για λογαριασμό του περιοδικού «Variety» και αποκάλυψε τον κρυφό του έρωτα. «Ήταν μια θεά», είπε ο DeVito για την Pfeiffer.

«Έπλυνες τα δόντια σου εκείνο το πρωί;», του είπε χαμογελώντας ο Farrell, με τον πρωταγωνιστή του «Taxi» να αποκαλύπτει ότι έκανε τα πάντα για να βεβαιωθεί ότι έδειχνε τον καλύτερό του εαυτό μπροστά στην ηθοποιό.

Colin Farrell and Danny DeVito reflect on their Catwomen—Zoë Kravitz and Michelle Pfeiffer. DeVito admits his crush on Pfeiffer never faded: “I lusted after her...I wanted everyone else to disappear.” #ActorsOnActors pic.twitter.com/qUPxHNl5CC — Variety (@Variety) June 2, 2025

Ο 80χρονος ηθοποιός, που υποδύθηκε τον Πιγκουίνο, δεν έκρυψε πως η Μισέλ Φάιφερ, ως «Catwoman», τον εντυπωσίασε. «Ήταν απλώς υπέροχη. Ήταν μια θεά. Όταν ήξερα ότι θα ήταν σε κάποια σκηνή, κοκκίνιζα. Ζητούσα να μου βάλουν παραπάνω μακιγιάζ. Ήταν πολύ δύσκολο. Και την ποθούσα. Την αγαπούσα», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

Ο ΝτεΒίτο έσπευσε να διευκρινίσει ότι η έντονη έλξη ανήκε περισσότερο στον χαρακτήρα του και όχι απαραίτητα στον ίδιο. Όταν ο Κόλιν Φάρελ αστειεύτηκε και τον ρώτησε αν η Φάιφερ είχε καλέσει την ασφάλεια, εκείνος απάντησε με το γνώριμο χιούμορ του. «Νομίζω της άρεσε. Της άρεσε ο Όσβαλντ».

Στη συνέντευξη, οι δύο ηθοποιοί αντάλλαξαν εμπειρίες από τον ρόλο του Πιγκουίνου. Ο ΝτεΒίτο υπήρξε εμβληματικός στην εκδοχή του Μπάρτον, ενώ ο Φάρελ συνεχίζει τον ρόλο στη σειρά του HBO «The Penguin».



