Στην ταινία Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον παραπέμπει αυτό το AI βίντεο που δείχνει τον 94χρονο σήμερα Κλιντ Ίστγουντ. Έχοντας πάρει πλάνα του Ίστγουντ από διάφορες ταινίες και δημόσιες εμφανίσεις του, το deepfake βίντεο δείχνει τον οσκαρικό ηθοποιό και σκηνοθέτη να γίνεται όλο και νεότερος όσο περνάει ο χρόνος, ή μάλλον όσο περνούν τα... δευτερόλεπτα, φθάνοντας στην ηλικία όπου είναι εικοσάρης.

Δείτε το βίντεο

Clint Eastwood throughout the Years 💕 This is so good pic.twitter.com/hehgd1qvTh — G-PA (@IndianaGPA) May 29, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.