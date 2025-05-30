Λογαριασμός
Κλιντ Ίστγουντ: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του από 94αρη σε 20αρη μέσα σε δευτερόλεπτα με τη «μαγεία» της AI

Το deepfake βίντεο δείχνει τον οσκαρικό ηθοποιό και σκηνοθέτη να γίνεται όλο και νεότερος όσο περνάει ο χρόνος, ή μάλλον όσο περνάνε τα... δευτερόλεπτα

Κλιντ Ίστγουντ

Στην ταινία Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον παραπέμπει αυτό το AI βίντεο που δείχνει τον 94χρονο σήμερα Κλιντ Ίστγουντ. Έχοντας πάρει πλάνα του Ίστγουντ από διάφορες ταινίες και δημόσιες εμφανίσεις του, το deepfake βίντεο δείχνει τον οσκαρικό ηθοποιό και σκηνοθέτη να γίνεται όλο και νεότερος όσο περνάει ο χρόνος, ή μάλλον όσο περνούν τα... δευτερόλεπτα, φθάνοντας στην ηλικία όπου είναι εικοσάρης. 

Δείτε το βίντεο

Πηγή: skai.gr

TAGS: Clint Eastwood τεχνητή νοημοσύνη Artificial Intelligence
