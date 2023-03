O Jeremy Renner περπατά! - Ο σταρ της Marvel προσπαθεί να ανακάμψει μετά το ατύχημα με το εκχιονιστικό - Δείτε video

Για πρώτη φορά μετά το τρομακτικό ατύχημα με το εκχιονιστικό, ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Τζέρεμι Ρένερ, περπατά και μάλιστα κάνει διάδρομο κατά τη διάρκεια φυσικοθεραπείας.

Ο 52χρονος από την Καλιφόρνια -που έσπασε πάνω από 30 οστά- εθεάθη να εξηγεί σε έναν ηλικιωμένο κύριο πώς το μηχάνημα του επιτρέπει να αισθάνεται λιγότερο βάρος, σαν να περπατάει με μπαστούνι.

Ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος διαθέτει 37,1 εκατ. followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ανέβασε» και σχετικό βίντεο με τους θαυμαστές του να τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει την προσπάθεια.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY