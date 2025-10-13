Ο Γούντι Άλεν αποχαιρετά τη Νταϊάν Κίτον

Στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση, μετά τον θάνατο της, άλλοτε συντρόφου του αλλά και συνεργάτιδάς του, ηθοποιού Νταϊάν Κίτον, προχώρησε ο Γούντι Άλεν.

Η Κίτον πέθανε το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 79 ετών.

Ο 89χρονος σκηνοθέτης, με τον οποίο η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είχε συνεργαστεί σε οκτώ ταινίες, δημοσίευσε ένα συγκινητικό κείμενο στην πλατφόρμα «The Free Press», εκφράζοντας την οδύνη του.

«Είναι γραμματικά λάθος να λες "πιο μοναδική", αλλά όλοι οι κανόνες της γραμματικής —και ίσως οτιδήποτε άλλο— δεν ισχύουν όταν μιλάς για τη Νταϊάν Κίτον. Ήταν μοναδική, όπως κανείς άλλος άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη. Το πρόσωπό της και το γέλιο της φώτιζαν κάθε χώρο όπου έμπαινε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Άλεν και η Κίτον γνωρίστηκαν το 1969, όταν εκείνη πέρασε από οντισιόν για την παράσταση «Play It Again, Sam».

Η ερμηνεία της της χάρισε υποψηφιότητα για βραβείο Tony, ενώ στη συνέχεια οι δυο τους ανέπτυξαν μια σχέση αλλά και μια φιλία που κράτησε για δεκαετίες.

«Ποτέ δεν διάβαζα τις κριτικές για τη δουλειά μου. Με ένοιαζε μόνο τι είχε να πει η Νταϊάν. Αν της άρεσε, θεωρούσα το έργο καλλιτεχνική επιτυχία. Αν όχι, προσπαθούσα να το ξαναδουλέψω μέχρι να την ικανοποιήσει».

Η συνεργασία τους απογειώθηκε με την ταινία «Annie Hall», το 1977, η οποία χάρισε στην Κίτον το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου και θεωρείται ως ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του αμερικανικού κινηματογράφου.

«Μέχρι πριν λίγες μέρες, ο κόσμος ήταν ένα μέρος που περιλάμβανε τη Νταϊάν Κίτον. Τώρα δεν είναι πια. Και αυτό τον κάνει πιο μουντό», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης. «Ευτυχώς, υπάρχουν οι ταινίες της — και το γέλιο της που ακόμη αντηχεί μέσα στο κεφάλι μου».

Η Κίτον πέθανε στις 11 Οκτωβρίου στο σπίτι της στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το TMZ, οι αρχές του Λος Άντζελες δέχθηκαν κλήση για επείγον ιατρικό περιστατικό το πρωί του Σαββάτου. Η ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή που μίλησε στο People ανέφερε ότι ο Άλεν ήταν «συντετριμμένος, συγκλονισμένος και εντελώς απροετοίμαστος» από την είδηση, καθώς δεν γνώριζε για την επιδείνωση της υγείας της.

«Ήταν πάντα ευγνώμων για τη φιλία και τη στήριξή της. Την εκτιμούσε βαθιά».

Η Κίτον και ο Άλεν είχαν διατηρήσει στενή σχέση σε όλη τους τη ζωή, παρά το γεγονός ότι ο δεσμός τους έληξε δεκαετίες πριν.

Εκτός από το «Annie Hall», συνεργάστηκαν σε ταινίες όπως «Love and Death» το 1975 και «Manhattan» το 1979.

Πηγή: skai.gr

