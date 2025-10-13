Η Κέιτ Μος πιο εντυπωσιακή από ποτέ σε νέα φωτογράφιση καμπάνιας

Η Κέιτ Μος ποζάρει σε νέα, εντυπωσιακή φωτογράφιση, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως τα «υπερμοντέλα» δεν έχουν ηλικία.

Η 51χρονη σούπερ σταρ της πασαρέλας πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του brand Kismet by Milka.

Για τις ανάγκες της φωτογράφισης, η Μος φόρεσε ένα αποκαλυπτικό μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, που αναδείκνυε τη σμιλεμένη σιλουέτα της, ενώ ολοκλήρωσε το look με εντυπωσιακά κοσμήματα του οίκου — ένα ιδιαίτερο κολιέ και σκουλαρίκια.

Τα ξανθά της μαλλιά ήταν χτενισμένα σε ανάλαφρους κυματισμούς.

Σε άλλα στιγμιότυπα, η διάσημη καλλονή ποζάρει στα παρασκήνια φορώντας μόνο ένα λευκό πουκάμισο και ψηλοτάκουνα.

Η φωτογράφιση συμπίπτει χρονικά με την κυκλοφορία της νέας βιογραφικής ταινίας «Moss & Freud», που βασίζεται στη ζωή της και ειδικότερα στη σχέση της με τον θρυλικό ζωγράφο Λούσιαν Φρόιντ.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα το περασμένο Σαββατοκύριακο, επικεντρώνεται στη φιλία των δύο καλλιτεχνών, η οποία γεννήθηκε το 2002, όταν η Μος πόζαρε γυμνή για τον πίνακα Naked Portrait — ενώ ήταν έγκυος στην κόρη της, Λίλα.

Η ίδια η Μος συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός, ενώ τον ρόλο της ενσαρκώνει η Βρετανίδα ηθοποιός Έλι Μπάμπερ (28 ετών).

Τον Φρόιντ υποδύεται ο 86χρονος Ντέρεκ Τζάκομπι, βραβευμένος με Emmy.

Ο πίνακας του Φρόιντ, που αποτύπωσε τη Μος όπως δεν την είχε ξαναδεί ποτέ κανείς, θεωρήθηκε πρωτοποριακός και αργότερα πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3,5 εκατομμυρίων λιρών.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερη φιλία, με τη Μος να περιγράφει τον Φρόιντ ως «τον πιο ενδιαφέρον άνθρωπο» που είχε γνωρίσει ποτέ. Ωστόσο, οι φήμες γύρω από τη σχέση τους δεν σταμάτησαν ποτέ.

Ο Γερμανικής καταγωγής καλλιτέχνης, γνωστός και για το πορτρέτο της Βασίλισσας Ελισάβετ το 2001, έφυγε από τη ζωή πριν από δέκα χρόνια, σε ηλικία 88 ετών.

Πηγή: skai.gr

