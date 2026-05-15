Ο γάμος Γουίλσον - Χότζες και η στυλιστική ανατροπή που ενθουσίασε

Η σταρ της κάντρι μουσικής, Λέινι Γουίλσον, είναι πλέον επίσημα παντρεμένη.

Η διάσημη καλλιτέχνις ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της και άσο του NFL Ντέβλιν «Ντακ» Χότζες, σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου στο Ντίκσον του Τενεσί.

Η Γουίλσον, γνωστή για την προτίμησή της στα κοστούμια και το χαρακτηριστικό κάντρι καπέλο της έκανε την απόλυτη στιλιστική ανατροπή. Επέλεξε μια custom δημιουργία του οίκου Oscar de la Renta: ένα εξώπλατο ρομαντικό νυφικό με δέσιμο στο λαιμό, το οποίο συνοδευόταν από ένα εντυπωσιακά μακρύ πέπλο και μεγαλοπρεπή ουρά.

Το φόρεμα ήταν διακοσμημένο με κεντημένα άνθη κερασιάς στο μπούστο, μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερο συμβολισμό.

«Τα άνθη της κερασιάς συμβολίζουν την αξία του να ζει κανείς τη στιγμή, κι αυτό ακριβώς κάναμε» δήλωσε αποκλειστικά στο περιοδικό Vogue.

Η βραβευμένη με Grammy σταρ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, χαρακτηρίζοντας το νυφικό ως το «φόρεμα των ονείρων της».

Όπως συμπλήρωσε η ίδια: «Ένιωθα σαν βασίλισσα, γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η 'Αφτον Γουίλιαμς και ο Μάιλαν Μεντράνο ολοκλήρωσαν την εμφάνιση με ένα φυσικό, διαχρονικό μακιγιάζ και χτένισμα».

Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε σε ένα ραντεβού στα τυφλά το 2021, επέλεξε για το γάμο του το Ruskin Cave, έναν εμβληματικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του Νάσβιλ, σύμφωνα με το αμερικανικό InStyle.

Το σκηνικό της τελετής έμοιαζε ονειρικό, καθώς η Γουίλσον έφτασε στον χώρο της τελετής με μία λευκή άμαξα και, υπό τους ήχους ενός καταρράκτη, συνάντησε τον σύζυγό της συνοδευόμενη από τον πατέρα της.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

