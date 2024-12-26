Beyoncé: Εμφάνιση καουμπόισσας στο ημίχρονο του NFL – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες  

Λογαριασμός
Εμφάνιση υπερθέαμα της Beyoncé, σαν βασίλισσα του ροντέο, στο ημίχρονο του NFL – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες  

Για 13 λεπτά, η σταρ τα έδωσε όλα ντυμμένη καουμπόισσα, ξεσηκώνοντας το Χιούστον 

Ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα περίμενες τους δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών του NFL (το επαγγελματικό αμερικανικό ποδόσφαιρο), στον παραδοσιακό αγώνα των Χριστουγέννων. 

Η Beyoncé  εμφανίστηκε στο ημίχρονο του αγώνα Houston Texans εναντίον των Baltimore Raven, που μεταδόθηκε ζωντανά από το NETFLIX και για 13 λεπτά τα έδωσε όλα. 

Η 32 φορές νικήτρια Grammy συγκλόνισε το κοινό της πόλης της, στο Χιούστον, ντυμένη καουμπόισσα και κάνοντας εντυπωσιακή είσοδο πάνω σε άλογο, πλαισιωμένη από εκατοντάδες χορευτές και μαζορέτες. 

Η Beyoncé  ξεσήκωσε τον κόσμο τραγουδώντας  τις ποπ-κάντρι  επιτυχίες του τελευταίου της δίσκου, "Cowboy Carter,  ανάμεσά τους και μια διασκευή του θρυλικού Jolene, της απόλυτης ντίβας της κάντρι, Ντόλι Πάρτον. 

Δείτε  φωτογραφίες

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μπιγιονσέ Beyonce
