Beyoncé: Εμφάνιση καουμπόισσας στο ημίχρονο του NFL – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες  

Ένα μουσικοχορευτικό υπερθέαμα περίμενες τους δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους και τα εκατομμύρια των τηλεθεατών του NFL (το επαγγελματικό αμερικανικό ποδόσφαιρο), στον παραδοσιακό αγώνα των Χριστουγέννων.
Η Beyoncé εμφανίστηκε στο ημίχρονο του αγώνα Houston Texans εναντίον των Baltimore Raven, που μεταδόθηκε ζωντανά από το NETFLIX και για 13 λεπτά τα έδωσε όλα.
Η 32 φορές νικήτρια Grammy συγκλόνισε το κοινό της πόλης της, στο Χιούστον, ντυμένη καουμπόισσα και κάνοντας εντυπωσιακή είσοδο πάνω σε άλογο, πλαισιωμένη από εκατοντάδες χορευτές και μαζορέτες.
Η Beyoncé ξεσήκωσε τον κόσμο τραγουδώντας τις ποπ-κάντρι επιτυχίες του τελευταίου της δίσκου, "Cowboy Carter, ανάμεσά τους και μια διασκευή του θρυλικού Jolene, της απόλυτης ντίβας της κάντρι, Ντόλι Πάρτον.
BEYONCÉ’S FULL LEGENDARY COWBOY CARTER PERFORMANCE😭🥹pic.twitter.com/OwNUdGuCDx— 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) December 25, 2024
