Η Κόρτνεϊ Κοξ αποκάλυψε τον μυστικό που χρησιμοποιεί η κολλητή φίλη της, Τζένιφερ Άνιστον, για να μυρίζει ωραία το σπίτι της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο TikTok για το Marie Claire, η διάσημη πρωταγωνίστρια των «Friends» σημείωσε ότι η Άνιστον διατηρεί το σπίτι της τόσο ευωδιαστό με τη βοήθεια ενός κεριού που λανσάρει η ίδια (η Κοξ) με την κόρη της από την δική τους σειρά προϊόντων για το σπίτι.

«Από όλες τις φίλες μου θα πω τη Τζένιφερ Άνιστον», είπε η διάσημη ηθοποιός. «Και αυτό συμβαίνει γιατί καίει το κερί μου από το "Home Court by Cece". Αυτό της αρέσει περισσότερο και είναι το προσωπικό μου άρωμα. Και δεν αστειεύομαι, αυτό είναι όντως το αγαπημένο της κερί», πρόσθεσε.

Το κερί Cece, αξίας 65 δολαρίων, διαθέτει ένα πολυτελές άρωμα που συνδυάζει καπνό κέδρου, γλυκό κάρδαμο και κανέλα, όπως αναφέρει ο Independent.

Η ηθοποιός κυκλοφόρησε τη σειρά Courteney's Homecourt το 2022, προσφέροντας μία γκάμα από προϊόντα για το σπίτι και την περιποίηση του δέρματος, με το συγκεκριμένο κερί να είναι από τα αγαπημένα της.

Πηγή: skai.gr

