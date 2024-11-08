Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τι ακριβώς κάνει πριν πέσει για ύπνο το βράδυ. Η 55χρονη σταρ και ιδρύτρια της «JLo Beauty» -η οποία κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Ben Affleck τον περασμένο Αύγουστο- δήλωσε στο περιοδικό «People» ότι έχει μια συγκεκριμένη ρουτίνα που ακολουθεί για να χαλαρώσει.

Η Λόπεζ, η οποία λάνσαρε πρόσφατα μια συλλογή για τα Χριστούγεννα, απολαμβάνει να περιποιείται τον εαυτό της όταν βρίσκεται στο σπίτι. «Μόλις τα παιδιά πάνε για ύπνο, λέω, εντάξει, η ώρα μου. Βάζω τη μάσκα προσώπου μου. Παρακολουθώ το ‘’Great British Baking Show’’ ή ό,τι άλλο υπάρχει», δήλωσε η ηθοποιός του «Atlas».

Η καλλιτέχνιδα εξακολουθεί να ζει με τα δίδυμα παιδιά της -Max και Emme- στην έπαυλη Bel Air, στην Καλιφόρνια, αξίας 68 εκατ. δολαρίων, την οποία μοιραζόταν με τον Affleck, αλλά προσπαθεί να πουλήσει τους τελευταίους επτά μήνες.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο πολυάσχολη περίοδος του χρόνου από τις διακοπές, αλλά ακόμη και τότε προσπαθώ να διατηρώ τη ρουτίνα μου σταθερή. Μου αρέσει να περιποιούμαι την επιδερμίδα μου ακόμα και όταν είμαι κουρασμένη, να βρίσκω χρόνο για γυμναστική, ώστε να παραμένω ενεργή και να βρίσκω στιγμές για να χαλαρώσω», πρόσθεσε η ίδια.

Η Λατίνα σταρ ανυπομονεί για τη μαγεία των Χριστουγέννων, υπογραμμίζοντας ότι λατρεύει τα στολίδια, τη ζεστή σοκολάτα τη μουσική και το φαγητό. «Είμαι από αυτούς που πραγματικά προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα παραμυθένιο σκηνικό για τα παιδιά μου με όλα αυτά τα στοιχεία». Όσο για την νέα χρονιά, η Λόπεζ ελπίζει σε «μια βαθύτερη σύνδεση με τον εαυτό της και με τον Θεό».

